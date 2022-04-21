Попавший под санкции Вагит Алекперов покинул пост главы "Лукойла"

час назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Вагит Алекперов

Вагит Алекперов досрочно сложил полномочия президента нефтяной компании "Лукойл" и покинул ее совет директоров. Алекперов возглавлял "Лукойл" с 1993 года. Ранее в отношении него ввела санкции Британия. "Лукойл" - крупнейшая в России частная нефтяная компания. Еще один миллиардер Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК "Система" на прошлой неделе.

Алекперов в четверг уведомил председателя совета директоров компании о том, что он решил отказаться от места в совете, а также досрочно сложить полномочия президента компании, сообщает "Лукойл".

Forbes называет Алекперова главным нефтяным магнатом России, до недавних пор он был основным акционером "Лукойла", крупнейшей частной нефтяной компании России.

Сейчас Алекперов не является контролирующим акционером "Лукойла", подчеркивается в заявлении компании. По состоянию на 31 марта он владел и распоряжался голосами лишь в отношении 3,12% акций, а также обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций, правами голоса по которым не распоряжался, со ссылкой на данные компании пишет Интерфакс.

В рейтинге российских миллиардеров Forbes Алекперов занимает 10-ю строчку. Сейчас его состояние журнал оценивает в 10,5 млрд долларов.

Алекперов потерял за год 14,4 млрд долларов, несмотря на рост цен на нефть на фоне войны в Украине. Акции компании до нападения России на Украину торговались на уровне 6 020 рублей за бумагу, после ее начала они стоили уже 4 650 рублей за акцию, подсчитал Forbes.

3 марта совет директоров "Лукойла" выступил "за скорейшее прекращение вооруженного конфликта" и поддержал "его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами".

13 апреля Великобритания расширила санкционный список и внесла в него еще 206 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей. В списке оказался Алекперов, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и другие российские бизнесмены.

Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК "Система" 15 апреля. До этого он сократил свою долю в корпорации до 49,2%, передав 10% "Системы" своему сыну Феликсу Евтушенкову.

Алекперов и Евтушенков вошли в число других крупных российских бизнесменов, которые ушли из руководства компаний после того, как США, ЕС или Великобритания ввели против них санкции.

В частности, миллиардер Геннадий Тимченко, близкий знакомый российского президента, в марте принял решение покинуть совет директоров "Новатэка", где на конец 2021 года ему принадлежало 23,5% акций, а в апреле ушел из совета директоров "Сибура", где ему принадлежало 14,5%.

Попавшие под санкции ЕС бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-банка, совладельцами которого они являются. Фридман также покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon.

Алекперов основал "Лукойл" в 1993 году и с тех пор возглавлял компанию в качестве президента.

Автор фото, Alamy

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