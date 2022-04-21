Мадонна из киевского метро. Как фото женщины с младенцем стало иконой в храме Неаполя

14 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Коллаж ВВС

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Фотография стала не просто вирусной - по ее мотивам нарисовали картину, а потом и икону, которая находится в одном из храмов Неаполя.

Женщина с младенцем в метро - это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой на момент фотографии только-только исполнилось два месяца. 25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, ​​когда в Киеве началась воздушная тревога.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Татьяна с семьей на станции "Университет" киевского метрополитена

Фото Татьяны, которая кормит младенца, прислонившись к холодной мраморной стене метрополитена, сделал венгерский журналист издания Teleks Андраш Фельдеш. Он опубликовал его в своем "Инстаграме". Снимок моментально стал вирусным.

Автор фото, Скріншот відео Teleks Подпись к фото, Оригинальное фото Татьяны, которая кормит дочку в киевском метро

Фотография женщины с грудным ребенком, которая прячется от бомб, вдохновила художников.

Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны из Киева, листая ленту новостей.

"В моей голове сразу сложились все пазлы увиденного и прочитанного - эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российского оружия в бомбоубежищах", - рассказывает Марина.

Она изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой.

"Украинские женщины самые храбрые и сильные", - подписала свою работу в "Инстаграме" Марина.

Автор фото, marinoss_art Подпись к фото, Иллюстрация Марины Соломенниковой

После этого иллюстрацию Марины опубликовал у себя на странице консультант ватиканского секретариата по связям с общественностью Джеймс Мартин.

Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной, а Марина Соломенникова скромно говорит, что просто нарисовала хорошую иллюстрацию.

Недавно Киевская Мадонна стала иконой в храме итальянского Неаполя, ее изображение находится в часовне при школе сестер-францисканок.

Фото иконы у себя в "Фейсбуке" опубликовал украинский священник-иезуит Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме.

Автор фото, Vyacheslav Okun SJ Подпись к фото, Икона, прототипом которой стала Татьяна Близняк, в храме в Неаполе

Именно Вячеслав Окунь был инициатором создания такой иконы и получил разрешение Марины Соломенниковой использовать ее иллюстрацию.

По словам Вячеслава, украинцам, которые сейчас находятся в Италии или в других странах Европы, потому что были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, важно иметь что-то знаковое и знакомое из Украины.

Киевская Мадонна стала именно таким изображением.

Автор фото, Vyacheslav Okun SJ Подпись к фото, К иконе уже приносят свечи, цветы и проводят богослужения