Британия ввела санкции против предполагаемого командира 64-й бригады, которую связывали с трагедией в Буче

18 минут назад

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Автор фото, Reuters

Британия расширила санкционный список, среди прочих в него попал Азатбек Омурбеков. Британские власти назвали его командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и связали с массовыми убийствами в городе Буча под Киевом во время российской оккупации.

В новый санкционный список Великобритании попал Азатбек Омурбеков, которого украинские и западные СМИ представляли как командира 64-й отдельной мотострелковой бригады и называли одним из ответственных за убийства в Буче, обратило внимание издание "Агентство".

В списке, опубликованном министерством финансов Британии, он значится под номером 734. Его должность указана как командир 64-й отдельной мотострелковой бригады, звание - подполковник.

"Считается, что Омурбеков либо непосредственно командовал, либо имел существенное влияние на действия военных, причастных к убийству мирных жителей в киевском пригороде Буча во время российского вторжения в Украину. Таким образом, есть веские основания подозревать, что Омурбеков является причастным лицом - на том основании, что он несет ответственность, участвует, оказывает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано в аннотации.

Согласно открытым данным, 64-я отдельная мотострелковая бригада находится в составе 35-й общевойсковой армии и располагается в поселке Князе-Волконское в Хабаровском крае.

Три дня назад, 18 апреля, российский президент Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

3 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал перечень российских частей и подразделений, "совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене". Первой в списке была 64-я бригада, всего в нем указано восемь частей и подразделений.

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил, что в братских могилах обнаружили 280 человек. 12 апреля он говорил, что власти обнаружили тела уже 403 человек, которые, по их мнению, были убиты российскими военными, сообщало агентство Рейтер.

Минобороны России утверждало, что ни один мирный житель не пострадал, пока российская армия занимала Бучу. Российские власти называют произошедшее в Буче постановкой и провокацией. Страшные кадры с убитыми, лежащими на улицах, и фотографии братских могил облетели весь мир.

5 апреля главное управление разведки минобороны Украины утверждало, что 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, "военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче", будет возвращена на территорию Украины.

По утверждению украинской разведки, 4 апреля 64-я бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. "После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых горячих точек (ориентировочно - Харьковское направление), - говорилось в заявлении. - Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают "специальные задания".

Фамилию Омурбекова называли украинские СМИ, возлагая на него ответственность за трагедию в Буче.

О том, что Омурбеков - командир 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в оккупации Бучи, писали британская Times и американский Newsweek. Оба издания ссылались на волонтерскую группу InformNapalm."Российские войска под его командованием якобы убивали безоружных мирных жителей, поступали сообщения о жестоком изнасиловании женщин и детей. Обнаружены массовые захоронения после отступления российских войск и трупы со связанными за спиной руками", - говорилось в статье Times.

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InformNapalm, которая отслеживает действия российских военных, заявила, что использовала данные из открытых источников для идентификации командира части 51460 (согласно открытым данным, это условное наименование 64-й бригады).

Омурбеков, чье подразделение базируется недалеко от Хабаровска, был благословлен православным священником в ноябре перед отправкой на Украину, утверждала газета.

Подполковнику, которому, как полагают, около 40 лет, в 2014 году заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков вручил медаль за выдающиеся заслуги, рассказывали Newsweek и Times.

InformNapalm опубликовала изображения российских военных, многие из которых позже заявили, что не участвовали в боевых действиях в Украине и закончили службу в армии.

Кроме Омурбекова в расширенном санкционном списке Британии есть Антон Куприн. Он фигурирует как командир фрегата "Адмирал Эссен". СМИ сообщали, что он командовал затонувшим крейсером "Москва". 16 апреля минобороны России опубликовало видео с экипажем крейсера в Севастополе. Издание Novaya Gazeta. Europe утверждало, что на первых кадрах видео появляется Куприн. Ранее украинские СМИ сообщали о его гибели.

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков и глава РЖД Олег Белозеров. Под санкции попали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника российского генштаба Николай Богдановский.

Автор фото, Alamy

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