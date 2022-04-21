Десятки человек погибли в результате четырех взрывов в Афганистане

53 минуты назад

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Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Мечеть Сех Докан расположена в оживленном районе Мазари-Шарифа, четветртого по величне города Афганистана

Десятки людей погибли в четверг в результате четырех взрывов в разных районах Афганистана.

Первый из них прогремел в шиитской мечети города Мазари-Шариф на севере страны. В результате более 30 человек погибли и около 90 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России). Несмотря на то, что захватившие власть в Афганистане талибы утверждают, что разгромили ИГ, эта группировка по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности страны.

Джихадисты ИГ заявили, что осуществили взрыв с помощью радиоуправляемой мины, заложенной в сумку, в момент, когда в здании мечети находилось множество молящихся.

Группировка назвала это нападение частью глобальной кампании мести за гибель их бывшего лидера.

При этом "Исламское государство" не подтвердило свою причастность к трем другим взрывам, и пока остается неясным, есть ли между ними связь.

Как заявил представитель полиции Кундуза, второй взрыв произошел рядом с полицейским участком города, где был взорван автомобиль. В результате четыре человека погибли и 18 получили ранения.

Согласно сообщениям, полученным Би-би-си, третий взрыв прогремел в провинции Нангархар на востоке страны, где на придорожном фугасе подорвался автомобиль с талибами, при этом четыре человека погибли и один был ранен.

Четвертый взрыв произошел в одном из районов Кабула, ранения получили двое детей.

Всего несколькими днями ранее сразу две бомбы взорвались в школе в преимущественно шиитском районе столицы, при этом, по данных властей, погибли не менее 6 человек и еще около 20 получили ранения. В прошлом джихадисты ИГ осуществляли вылазки в этом районе, однако они не подтвердили свою причастность к последним взрывам.

Удар по хазарейцам

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Как сообщают свидетели и местные СМИ, взрыв в мечети Сех Докан в Мазари-Шарифе произошел в тот момент, когда верующие собрались на молитву. Это одна из крупнейших мечетей города, которую обычно посещают хазарейцы, представители одного из афганских меньшинств.

Хазарейцы в прошлом часто становились мишенью боевиков-суннитов, в том числе и "Исламского государства".

О точном числе жертв пока трудно говорить, потому что данные меняются, однако судя по сообщениям очевидцев, взрыв был настолько мощным, что в соседних зданиях выбило стекла. Свидетели также видели, как из мечети выносили много тел.

Специальный представитель ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннет осудил эти нападения.