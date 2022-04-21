Война в Украине, день 57-й: Россию обвиняют в попытках скрыть военные преступления в Мариуполе

час назад

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Автор фото, Reuters

Спутниковые снимки показывают массовые захоронения в деревне под Мелитополем, Президент Путин приказал отменить штурм "Азовстали", в Донецкой и Луганской областях продолжаются обстрелы и позиционные бои, президент США Джо Байден сообщил об отправке в Украину тяжелой артиллерии и беспилотников.

Эти и другие новости - в нашем ежедневном обзоре основных событий дня в Украине.

Могилы в деревне Мангуш

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что российские войска грузовиками свозят тела погибших в городе мирных жителей и тайно хоронят их в братских могилах в деревне Мангуш в 20 км от города.

Эти выводы были сделаны на основе спутниковых снимков кладбища в деревне, сделанных компанией Maxar, на которых видно, что 23-26 марта рядом со старым кладбищем там стали рыть бульдозерами 30-метровые рвы, и к 3 апреля там было уже 4 братских могилы.

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Со спутников видны ряды могил в деревне Мангуш. К 3 апреля там было уже 4 длинных рва

По оценкам мэра, за время осады, особенно в первые дни вторжения, в городе могло погибнуть до 20 тысяч мирных жителей. Большую часть погибших уже удалось убрать с улиц, многих пришлось кремировать в передвижных крематориях.

Бойченко опроверг заявления президента Путина о том, что российские войска "освободили" город. По его словам, украинские военные продолжают удерживать позиции в районе завода "Азовсталь", где также укрываются от обстрелов от 300 до тысячи мирных жителей, женщин и детей, предположительно члены семей украинских военнослужащих.

Корреспондент Washington Post сумел связаться по спутниковой связи с заместителем командира полка "Азов" Святославом Паламаром, бойцы которого обороняются на металлургическом комбинате.

По словам Паламара, украинские военные на "Азовстали" окружены, но хотя российские войска штурмовали завод два последних дня, взять его не смогли.

Приказываю: "Азовсталь" не штурмовать

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что Мариуполь взят под контроль, за исключением территории "Азовсталь", где, по его словам, "украинские боевики и иностранные наемники" надежно заперты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сражение за "Азовсталь" продолжается

Путин назвал действия российских войск в Мариуполе успехом, попросил представить к наградам российских военных, но заявил, что считает нецелесообразным штурм "Азовстали". По его словам, это тот случай, когда нужно подумать о сохранении жизни и здоровья российских солдат и офицеров.

"Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - приказал российский президент, пообещав при этом, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь.

Комментируя этот приказ, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что этот означает лишь то, что российские войска физически не могут взять "Азовсталь" и что они это поняли.

"Они понесли там огромные потери, а наши защитники продолжают ее удерживать... Отказ от штурма может быть еще объяснен тем, что они перекинули часть своих сил к северу для того, чтобы усилить свои отряды, которые должны выполнить главную политическую задачу - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сразу говорю, им не удастся это сделать", - сказал Арестович.

Обстрелы и позиционные бои

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По данным украинской стороны, которые в военное время не представляется возможным оперативно проверить по независимым источникам, самое напряженное положение сложилось в Донецкой и Луганской областях.

В первой обстрелы продолжались вдоль всей линии разграничения, во второй шли постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои.

Обстрелам подвергались Николаев и Зеленодольск (Днепропетровская область). В Херсонской области, большая часть которой находится под контролем российских войск, как сообщается, взрывы и обстрелы слышны во всех районах.

После захвата Кременной российские войска не добились особых продвижений. При этом продолжается наступление на Краматорск с исходных позиций, а город подвергается постоянным ракетным обстрелам.

За последние часы украинские власти сообщили об обстрелах нескольких других городов.

В Запорожье в результате удара российской ракетой ранено восемь человек. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело.

В Днепропетровской области три ракетных удара было нанесено в Новомосковском районе. "Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины", - сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

Применение запрещенного оружия в Украине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свидетельств применения Россией кассетных боеприпасов в Украине накопилось уже немало

Как вытекает из расследования, проведенного газетой Guardian, российские войска в Украине применяют сразу несколько видов вооружений, запрещенных во всем мире, и от этого оружия погибли уже сотни людей.

Свидетельства, собранные в Буче, Гостомеле и Бородянке, говорят, по словам газеты, о том, что российские военные применяли кассетные боеприпасы и бомбы, а также бомбы повышенной мощности в густонаселенных районах.

Проверка собранных газетой снимков, проведенная некоммерческой расследовательской организацией Bellingcat, подтвердила, в частности, наличие на российских бомбах хвостового оперения кассетных бомб РБК-500.

Хотя Россия всегда отрицала, что наносит удары по жилым районам и обвиняла Запад в подтасовках, после отступления российских войск из-под Киева следы применения кассетных боеприпасов были обнаружены на стенах домов, автомобилях и телах погибших.

Эти боеприпасы, запрещенные практически во всем мире конвенцией 2008 года, применялись в местах, где не было военных объектов или украинских солдат.

"Шокирован ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки", - написал в "Твиттере" премьер-министр Испании Педро Санчес, вместе со своим датским коллегой посетивший Украину.

Бородянка с 28 февраля до 1 апреля была под контролем российских войск, точное число жертв здесь не называлось, но власти говорят о сотнях погибших.

Помощь еще на 800 млн долларов и разведданные: чем США делятся с Украиной

Автор фото, Lennart Preiss via Getty Images Подпись к фото, Судя по всему, Украина, среди прочего военного снаряжения, получит вот такие американские гаубицы

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме и объявил о новом пакете военной помощи Киеву общей стоимостью в 800 млн долларов..

Байден сообщил, что в новый пакет войдет тяжелое вооружение и боеприпасы к нему, к том числе десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические беспилотные аппараты.

По словам Байдена, новые вооружения отправятся прямо "на линию фронта свободы" - в зону начинающегося российского наступления на Донбассе.

Байден также впервые открыто признал, что США делятся с Украиной "своевременными разведданными".

Позже в Пентагоне уточнили, что в состав нового пакета помощи войдут 72 гаубицы калибра 155 мм и 144 тыс. снарядов к ним, 72 тягача для этих гаубиц и более 120 беспилотников Phoenix Ghost, которые также называют беспилотниками-камикадзе, поскольку они способны пролетать расстояние в десятки километров и подрывать установленные цели.

Источники в Пентагоне также сообщили, что первые самолеты с техникой из нового пакета вылетят в сопредельные с Украиной страны в ближайшие пару суток, и к концу выходных груз должен быть у украинцев

Латвия и Эстония назвали действия России в Украине геноцидом

В сообщении эстонского парламента говорится, что Россия совершила акты геноцида и массовые зверства в отношении мирного населения в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

Латвийский Сейм, в свою очередь, постановил, что имеются веские доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией России в Украине. Ранее Латвия закрыла генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Пскове, а Эстония и Литва - генконсульства в Санкт-Петербурге.

Верховная Рада 14 апреля признала геноцидом украинского народа действия российских вооруженных сил.

До этого, 13 апреля, геноцидом назвал действия российской армии в Украине президент США Джо Байден.

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