Байден: США поставят Украине тяжелую артиллерию и беспилотники

21 апреля 2022, 15:13 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме и объявил о новом пакете военной помощи Киеву общей стоимостью в 800 млн долларов. Предыдущий пакет, примерно на ту же сумму, был выделен на прошлой неделе.

Байден сообщил, что в новый пакет войдет тяжелое вооружение и боеприпасы к нему, к том числе десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические беспилотные аппараты. В Украине отсутствуют запасы снарядов американского калибра.

Американское издание Politico, ссылаясь на данные Пентагона, приводит список вооружений:

72 гаубицы калибра 155 мм и 144 тыс снарядов к ним

72 тягача для гаубиц

"Более 121" беспилотного аппарата Phoenix Ghost (такое же количество называл Белый дом)

Полевое оборудование и запчасти

О беспилотниках Phoenix Ghost подробнее рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби: они были специально срочно доработаны ВВС США для нужд Киева и во многом аналогичны дронам Switchblade, предоставленными Украине ранее.

Это так называемые "барражирующие боеприпасы", или, как их называют в прессе, дроны-камикадзе. Они способны пролетать расстояние в десятки километров, после чего направляются на цель и подрывают ее вместе с собой.

Источники в Пентагоне, на этот раз не названные, рассказали журналистам, что первые самолеты с техникой из нового пакета вылетят в сопредельные с Украиной страны в течение 24-48 часов, а к концу выходных груз должен быть у украинцев.

Как заявил Байден, новые вооружения отправятся прямо "на линию фронта свободы" - в зону начинающегося российского наступления в Донбассе.

По словам американского президента, именно сейчас "критическое окно" для подготовки украинской армии к отражению этого наступления. На следующей неделе администрация обратится к Конгрессу за новыми бюджетными ассигнованиями на помощь Украине, сообщил Байден.

Также незадолго до выступления президента минфин США сообщил о выделении 500 млн долларов на поддержание "критических операций правительства" Украины, иными словами на нормальное функционирование государственных учреждений, выплаты пенсий и зарплат бюджетников.

Накануне, в среду, президент Байден провел совещание с военным командованием.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Накануне, в среду, президент Байден провел совещание с военным командованием

Кроме того, администрация объявила о запрете российским судам заходить в порты США.

"Это значит, что ни одному судну, ни одному судну, плавающему под российским флагом или находящемуся в собственности или под управлением структур, действующих в российских интересах, не будет позволено бросить якорь в Соединенных Штатах или подойти к нашим берегам. Ни одному! Ни одному!" - подчеркнул Байден.

Байден также открыто произнес то, что в целом было широко известно из СМИ, но официально не проговаривалось: США делятся с Украиной "своевременными разведданными".

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