Захват юга Украины - новая концепция вторжения или версия одного генерала?

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские танки в Украине

Российский генерал заявил, что целью второй стадии вторжения в Украину станет создание коридора до границы с Приднестровьем, то есть фактически захват юга Украины. До сих пор Россия заявляла, что на втором этапе войны сосредоточится на Донбассе, то есть востоке страны. Кремль отказался комментировать выступление генерала и отвечать на вопрос, изменились ли военные цели Москвы.

Что сказал генерал

Место для объявления о новых целях вторжения было неожиданным, как и спикер. Об этом сказал замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу. То есть новости о войне России против Украины пришли с Урала.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских [военных сил], черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в [другие] страны", - сказал Миннекаев.

"Контроль над Югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", - добавил генерал (цитаты по ТАСС).

Контекст

Эксперты и ранее называли одной из целей Москвы захват территорий, которые станут сухопутным коридором от аннексированного Крыма до Донбасса и российской границы. Генерал Миннекаев это подтвердил. О том, что Россия частично "добилась успеха" в создании сухопутного коридора между Крымом и частью Донецкой области, сообщало министерство обороны Украины 25 марта.

29 марта на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении "основных задач первого этапа операции" и переходе к "освобождению Донбасса", который он назвал главной целью.

В начале этой недели, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала "битву за Донбасс". На следующий день, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что "следующая фаза этой операции сейчас начинается". Генерал Миннекаев утверждает, что "вторая фаза спецоперации" началась "два дня назад", то есть 20 апреля.

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Тем не менее, масштабного наступления не началось, хотя, как сообщалось, усилились обстрелы. Российские военные продолжают прощупывать украинскую оборону в Донбассе, заявлял украинский генштаб в среду, 20 апреля. Британская разведка в тот день сообщала об увеличении числа обстрелов и ударов на линии фронта в Донбассе. На следующий день она заявила, что Россия стремится обеспечить плотную воздушную поддержку своему наступлению на востоке Украины, а секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что большое наступление российских войск на востоке еще не началось, назвав бои на восточном фронте "пробными".

Главным препятствием на востоке стал Мариуполь, где на заводе "Азовсталь" продолжают сражаться украинские морпехи и полк "Азов". В четверг, 21 апреля, Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии города под контроль, пообещав захватить "Азовсталь" в течение "трех-четырех дней". Путин приказал не штурмовать завод, а надежно заблокировать его. Российские военные и после этого продолжили обстреливать "Азовсталь". Украинские власти заявляют, что на территории промзоны заблокированы около 1000 мирных жителей, в том числе женщины, дети и пожилые люди. Минобороны России отрицает, что препятствует выходу мирных жителей из Мариуполя.

Концепция изменилась?

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление генерала Миннекаева. Журналисты спросили Пескова, были ли расширены цели "спецоперации", ведь раньше речь шла только о "защите населения Донбасса".

"Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением [боевых действий]", - сказал Песков. На вопрос, каким Россия видит политическое будущее юга Украины, он тоже не ответил: "Это все-таки связано с проведением специальной военной операции, поэтому я оставляю это также без комментариев".

Неясно, были ли официально санкционированы комментарии генерала Миннекаева.

Представители российского министерства обороны сообщили корреспонденту Би-би-си, что они "изучают" комментарии генерала, которые, если они подтвердятся, дадут первое представление о потенциальных планах России на ближайшие недели.

Российское командование признало, что цель второй фазы войны - не победа над "мифическими нацистами", а просто оккупация востока и юга Украины, "империализм как он есть", заявило министерство обороны Украины в "Твиттере".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявления Миннекаева так: "Они думают, что могут захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины. И хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа" (цитата по телеграм-каналу Ермака и LB.ua).

Приднестровье

В Приднестровье находится российский военный контингент численностью около 1500 человек, он дислоцируется в регионе с 1995 года в рамках соглашения о перемирии.

17 апреля украинский генштаб утверждал, что в этом сепаратистском регионе Молдовы российские специалисты якобы проверяли боеспособность отдельных мотострелковых бригад армии непризнанной республики. Они не готовы к ведению боевых действий, заявляли украинские военные.

Для создания коридора в Приднестровье России нужно взять Одессу и Николаев, отмечали ранее эксперты.

Генерал Миннекаев не пояснил, каким образом в Приднестровье, власти которого получают поддержку России, происходят, как он утверждает, "притеснение русскоязычного населения".

"Российские войска в Приднестровье вроде бы и так есть. А Приднестровье до недавних пор было принято считать символом борьбы за "русский мир", где (в отличие от Молдавии) русскоязычное население не притесняют, а скорее наоборот", - прокомментировал слова генерала политолог Михаил Виноградов.

Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си, о новой российской концепции (если она правда существует)

24 февраля российская армия по множеству направлений атаковала Украину, рассчитывая в довольно короткий срок установить контроль над большей частью территории страны, включая Киев. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением и понеся серьезные потери, российские войска отказались от первоначального плана, отступив от Киева, Чернигова и Сум.

Большой победы на востоке страны российской армии достичь пока тоже не удалось. И даже в Мариуполе, который военные штурмовали все эти два месяца, сохраняются очаги сопротивления, которые с большой долей вероятности смогут продержаться какое-то время.

Остается вероятность, что даже окончательный штурм Мариуполя российское командование не сможет представить как свою полную победу к 9 мая - главному для Путина празднику, когда ему придется выступать на параде, рассказывая россиянам о своих якобы имеющихся военных успехах.

Если новой российской концепцией и правда является захват всего юго-востока Украины, как об этом заявил генерал Миннекаев, то с нынешними темпами продвижения российской армии война может затянуться до конца 2023 года, как это уже предположил британский премьер-министр Борис Джонсон.

И победа в этой войне российской армии, которая все же конечна, если Путин не пойдет на всеобщую мобилизацию, вовсе не гарантирована.

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