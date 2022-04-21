"Исключительные проблемы" и заморозка инвестиций. Как война в Украине скажется на бизнесе "Яндекса"?

Ксения Чурманова

Русская служба Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images/Oleg Nikishin

"Яндекс" сократил или приостановил запланированные инвестиции в свой российский бизнес. Причина в "исключительных проблемах", которые для компании создали санкции, введенные в связи с нападением России на Украину. Русская служба Би-би-си рассказывает о проблемах, с которыми компания столкнулась с начала войны.

"Яндекс" создал и владеет значительной частью российской IT-инфраструктуры. К ней относятся, например, одноименный поисковик, а также множество различных сервисов - доставка еды и продуктов, такси, каршеринг и маркетплейс "Яндекс.Маркет". В компании работает около 18 тысяч человек.

С начала войны "Яндекс" столкнулся с проблемами, хотя сама компания пока не попала под санкции западных стран. Зато под санкциями оказался топ-менеджер "Яндекса" Тигран Худавердян, который меньше суток возглавлял российский офис "Яндекса". Санкции против него связаны с самым "политизированным продуктом" компании - "Яндекс.Новостями", которые критикуют за цензуру.

"Яндекс" в этот четверг опубликовал отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Акции "Яндекса" торговались на американской бирже Nasdaq. Это первая оценка компании ее перспектив после начала вторжения России в Украину.

Война в Украине или "геополитическая напряженность", как называют ее в "Яндексе", создала "исключительные проблемы" для бизнеса компании, следует из отчета.

Западные санкции, уход иностранного бизнеса из России, валютный контроль, рекордное падение курса рубля поставили крупнейшую российскую IT-компанию в непростое положение.

В "Яндексе" считают, что их бизнес может пострадать в случае продолжительного отсутствия поставок в Россию оборудования, программного обеспечения или технологий, которые использует компания.

В связи с неопределенностью во всех сферах из-за обширных санкций компания отозвала прогноз о выручке на 2022 год.

Риск дефолта

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В начале марта "Яндекс" предупредил инвесторов о риске дефолта по облигациям. С тех пор этот риск никуда не исчез.

Это произойдет, если все держатели конвертируемых облигаций головной компании Yandex N.V. потребуют выкупить их облигации и выплатить проценты по ним сейчас, а не в 2025 году, как планировалось. На это у компании нет денег.

Конвертируемыми облигации называют, потому что их можно обменять на обычные акции "Яндекса" с определенным коэффициентом. Эти облигации были выпущены в 2020 году на сумму 1,25 млрд долларов. По условиям этого выпуска у инвесторов действительно есть право досрочно потребовать погашения облигаций, если торги приостановлены более чем на пять торговых дней, поясняли в "Яндексе".

28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами нескольких российских компаний, в том числе "Яндекса".

В отчете, подготовленном для США, "Яндекс" подтверждает, что торговля акциями на Nasdaq по-прежнему приостановлена. "Мы не можем сказать, возобновится ли торговля на этом рынке и когда", - отмечают в компании.

7 марта компания заявила, что держатели облигаций создали специальный комитет (на них пришлось около 72% суммы займа) и начали переговоры с финансовым и юридическим консультантами, чтобы найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В "Яндексе" не готовы называть сроки, когда им удастся договориться о реструктуризации обязательств с комитетом, следует из отчета, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. От дополнительных комментариев в "Яндексе" отказались.

Если держатели облигаций и "Яндекс" не договорятся, у компании будет один вариант - привлечь кредит в российском частном или госбанке, полагает главный аналитик по российскому рынку компании "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

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Сумму, которой не хватает компании, можно было бы легко занять, рассуждает Павлов. Но сейчас из-за финансовых ограничений могут возникнуть сложности с переводом денег в иностранные "дочки" компании Yandex N.V., которая была эмитентом этих облигаций.

Павлов из "Открытие Инвестиции" убежден, что для держателей облигаций "Яндекса" самым разумным решением в данной ситуации является отказ от обязательств по этим облигациям. "Держатели облигаций должны понимать, что если они воспользуются своим правом выкупа, они получат довольно мало. Придержав их еще три года, можно получить все, что вложили", - полагает аналитик.

"Яндекс" и санкции

В отчете "Яндекс" отмечает, что ни одна из компаний группы или ее руководители не стали мишенью санкций США, Евросоюза или Великобритании.

На самом деле один из руководителей попал под санкции, но компания быстро сориентировалась. 15 марта Евросоюз и Великобритания объявили о санкциях против нескольких российских компаний и физлиц. В списках был генеральный директор "Яндекса" и заместитель гендиректора материнской компании "Яндекса" в Нидерландах (Yandex N.V.) Тигран Худавердян.

В ЕС, поясняя свое решение, сослались на бывшего руководителя "Яндекс.Новостей" Льва Гершензона, который обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от россиян о войне в Украине.

На следующий день Худавердян отреагировал на это сообщение. "Происходящее невыносимо. Война чудовищна, - написал он в своем "Фейсбуке". - От компании сегодня многие требуют немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию".

Худавердян отметил, что политика "Яндекса" продиктована желанием защитить сотрудников и сервисы компании, "необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод". "По этим причинам мы не можем забираться на броневик", - резюмировал он.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Тигран Худавердян попал под западные санкции после критики своего бывшего коллеги

Худавердяна назначили гендиректорм "Яндекса" в день объявления санкций. Он сменил на этой должности Елену Бунину, руководившую компанией с 2017 года. На следующий день Худавердяну пришлось покинуть пост - занимал он его всего один день. Исполняющим обязанности была назначена та же Бунина. Но и это длилось недолго.

Известия о войне застали Бунину на Кипре, откуда она переехала в Израиль, где и решила остаться. "Я не буду возвращаться: я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", - написала Бунина из Израиля. Ее сообщение на внутреннем форуме компании цитировало издание The Bell.

14 апреля в "Яндексе" нашли нового руководителя - гендиректором назначили главу медиасервисов компании Артема Савиновского.

В годовом отчете "Яндекс" признает, что "недавние события" привели к изменениям в совете директоров - из него помимо Худаверяна вышли Эстер Дайсон и Илья Стребулаев.

Продажа токсичных активов

"Яндекс" собирается продавать два своих самых критикуемых продукта - "Новости" и "Дзен". Об этом говорится в пояснительной записке к отчету, подготовленному для США.

"Яндекс.Новости", созданные в 2000 году, регулярно критиковали за цензуру, причем не только его бывшие сотрудники. Источник РБК отмечал, что продажа сервиса может быть связана именно с этим.

Компания отчасти подтвердила это в годовом отчете. Там отметили, что критика "Яндекс.Новостей" негативно сказывается на репутации компании и ведет к проблемам в работе с глобальными партнерами. В то же время в отчете говорится, что все критические замечания, касающиеся "Яндекс.Новостей" и поисковой выдачи, связаны с непониманием юридических требований, которым должны подчиняться все агрегаторы новостей в России.

Основным потенциальным покупателем СМИ называли холдинг VK. В прошлом году новым руководителем VK стал Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Младшего Кириенко включили в первые санкционные списки вскоре после начала войны в Украине.

Компания же планирует сосредоточиться на развитии других сервисов - например, поиске, рекламе, беспилотных автомобилях, такси, электронной коммерции, стриминговых сервисах, говорится в отчете, направленном "Яндексом" в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Как пострадают сервисы из-за санкций

Влияние на работу сервисов, на которых хочет сконцентрироваться "Яндекс", окажут многочисленные санкции, наложенные на Россию.

Из-за приостановки поставки товаров на российский рынок и логистических ограничений пострадать может "Яндекс.Маркет" - в компании предупредили о риске "существенного" сокращения количества доступных товаров.

В "Яндексе" также ожидают, что уход с российского рынка международных компаний может негативно повлиять на доходы от рекламы в 2022 году.

Динамика бизнеса онлайн-рекламы - ключевой драйвер и основной источник дохода "Яндекса" - напрямую связан с ситуацией в экономике России, отмечает аналитик отдела анализа рынков "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

ВВП России в этом году может обвалиться на 9,2%, что приведет к сокращению рекламных бюджетов российских компаний, а уход зарубежных игроков, которые также заказывали рекламу на площадках "Яндекса", только усугубит ситуацию, отмечает Авсейко.

Бизнес, связанный с такси, остается стабильным, говорится в годовом отчете, но в компании не исключают, что и он может пострадать из-за повышения цен и сокращения поставок новых автомобилей и запчастей в Россию.

Автор фото, Getty Images/KIRILL KUDRYAVTSEV Подпись к фото, "Яндекс.Такси" может пострадать из-за повышения цен и проблем с поставками новых машин в Россию

Текущие мощности компании позволяют продолжать работу в обычном режиме, по крайней мере, в течение 12-18 месяцев, говорилось в заявлении "Яндекса", выпущенном вскоре после вторжения российских войск в Украину.

"В случае любой продолжительной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых в нашем бизнесе, если мы не сможем обеспечить альтернативные источники, наша деятельность может со временем существенно пострадать", - заявили в компании.

5 апреля стало известно, что "Яндекс" закрывает проект "Яндекс.Инвестиции". Он был запущен в 2020 году в партнерстве с ВТБ. После начала войны России против Украины ВТБ попал под жесткие блокирующие санкции. Из-за них пользователи не могли бы управлять своими активами и торговать иностранными ценными бумагами, поэтому проект было решено закрыть.

"В текущей ситуации представление компании о среднесрочной и долгосрочной перспективе ограничено", - говорится в отчете.

"Яндекс" могут национализировать?

В "Яндексе" заявили, что им известно из СМИ, что правительство может принять меры для смены контроля над компаниями или активами в России в ответ на западные санкции.

"Большая часть наших операций и активов находится в России, поэтому любое такое действие окажет существенное негативное влияние на стоимость группы "Яндекс" в целом", - говорилось в сообщении компании.

В начале марта стало известно, что правительство направит из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на выкуп акций российских компаний, которые резко подешевели после начала войны.

Для этого минфин может привлекать ВЭБ.РФ (находится под западными санкциями). Это значит, что компании будут полностью или частично национализированы.

Автор фото, Getty Images/MLADEN ANTONOV

Аналитики сомневаются, что "Яндекс" национализируют.

"Только если нужен будет шаг для того, чтобы компанию спасти, если ее существованию будет что-то угрожать. В любом другом случае национализировать такую компанию не имеет смысла", - полагает руководитель российской инвестиционной компании, попросивший об анонимности.

Собеседник Би-би-си в другой инвестиционной компании тоже убежден, что национализация "Яндекса" маловероятна. При этом, на его взгляд, не стоит исключать перехода компании в российскую юрисдикцию. Сейчас головная компания группы зарегистрирована в Нидерландах.

"Национализация - точно не самый правильный путь для "Яндекса". Она нужна, если компания находится в сложном финансовом положении, не может зарабатывать деньги - перед "Яндексом" этот вопрос точно не стоит. "Поиск" и "Такси" - от этих сервисов не откажутся, это все, что зарабатывает ему 95% прибыли", - рассуждает собеседник Би-би-си.

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