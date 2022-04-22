Самый долгий ковид в мире. Пациент в Британии болел Covid-19 в течение 16 месяцев

час назад

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Автор фото, PA Media

Британские врачи считают, что зафиксировали случай самого долго в мире заболевания ковидом: пациент, имя которого не называется по этическим причинам, страдал от заболевания в течение 505 дней (то есть более 16 месяцев). Этот человек так и не смог справиться с коронавирусом и умер в больнице в 2021 году.

Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечившие пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Однако этот человек страдал другими хроническими заболеваниями, и его иммунная система была крайне ослаблена.

Пациент впервые заболел ковидом в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. У него появились все симптомы, и инфекция была выявлена при помощи ПЦР-теста. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице - как для планового обследования, так и для лечения. Все это время его анализы на Covid-19 оказывались положительными - всего он их сделал около 50.

По мнению врачей, речь шла именно об одном длительном заболевании, а не о повторных случаях инфицирования. Такие выводы были сделаны после тщательного изучения тестов.

"Тесты, сделанные при помощи мазков в горле, каждый раз оказывались положительными, - рассказал Би-би-си лондонский врач Люк Бладжон Снелл, который вскоре расскажет о результатах своей работы на медицинской конференции в Европе. - У пациента ни разу не было негативного теста. И мы можем судить, что это была одна и та же инфекция, по ее генетическим признакам. Информация, которую мы получали при секвенировании генома вируса, у этого пациента была уникальной и постоянной".

Примечательно, что скончавшийся пациент не мог избавиться от инфекции даже при помощи антивирусных препаратов.

Новые мутации

По словам экспертов, изучение подобного хода заболевания крайне важно, поскольку он может приводить к появлению новых вариантов ковида (хотя в данном случае этого не произошло).

"Когда люди остаются инфицированными в течение долго времени, вирус продолжает к ним адаптироваться. И в результате у короновируса может появиться возможность выработать новые мутации, - объясняет Снелл. -У некоторых наших пациентов происходили те же мутации, что наблюдались в вариантах, которые вызывают опасения".

При этом врач объясняет, что в общей сложности они изучали девять случаев "длинного ковида", и ни один из них не привел к появлению новых опасных вариантов заболевания.

По словам Снелла, люди с хроническим ковидом могут даже не быть переносчиками заболевания.

Случай человека, болевшего 505 дней, отличается от того, что обычно называют так "долгим ковидом" - когда в организме больше не остается вируса (и результаты тестов оказываются негативными), однако некоторые симптомы, такие как потеря обоняния или "мозговой туман", сохраняются в течение длительного времени.

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