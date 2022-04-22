На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о фейках о российской армии

9 минут назад

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Автор фото, Mikhail Metsel/TASS

Против политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах.

Кара-Мурза находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

В данный момент он отбывает наказание по административному делу: 12 апреля Хамовнический суд арестовал его на 15 суток, признав виновным в неповиновении полиции.

Его задержали 11 апреля во дворе собственного дома. В составленном полицейскими рапорте, который опубликовал адвокат политика Вадим Прохоров, говорится, что Кара-Мурза "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".

"При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт", - говорилось в рапорте.

Теперь в отношении Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воооруженных Сил РФ" .

После вторжения российских войск в Украину Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить военными преступниками политическое руководство России, ответственное за начало войны.

Кара-Мурза был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными).

Владимир Кара-Мурза младший - оппозиционный политик, сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы, умершего в 2019 году.

В 2015-м и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом") писала, что перед первой госпитализацией за Кара-Мурзой следили те же сотрудники ФСБ, что и за убитым оппозиционером Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.