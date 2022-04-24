Как шотландские футбольные болельщики вывезли из Украины детей-сирот

час назад

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Автор фото, Steven Carr Подпись к фото, Это дети, которых шотландская благотворительная организация, основанная футбольными болельщиками, вывезла из Днепра после начала войны

52 ребенка из детских домов украинского города Днепр теперь живут в Эдинбурге благодаря помощи фанатов шотландского футбольного клуба "Хиберниан". Футбольные фанаты основали благотворительную организацию в поддержку сирот в 2005 году, после того как они побывали в тогда еще Днепропетровске на матче кубка УЕФА, и вот, спустя 17 лет, они, возможно, спасли жизнь детям из этого города.

Организация, которая называется "Дети Днепра" (Dnipro Kids), начала заниматься эвакуацией детей еще в марте.

Детей и их опекунов сначала вывезли в Польшу, где им помогли оформить британские визы, в конце марта они прилетели в Лондон и жили во общежитии недалеко от шотландского Стерлинга и вот теперь они переехали в приемные семьи в Эдинбурге, где будут жить небольшими группами, до тех пор, пока они не смогут вернуться в Украину.

Автор фото, Daniel Burger, MDAUK Подпись к фото, Дети-сироты и их опекуны приземлились в лондонском аэропорту "Хитроу" в конце марта

Как появилась организация "Дети Днепра"

Во время поездки на матч кубка УЕФА в украинский город Днепропетровск в сентябре 2005 года (город был переименован в Днепр в 2016 году) группа болельщиков футбольного клуба "Хиберниан" организовала сбор помощи для местных сирот.

Их инициатива почти сразу превратилась в официальную благотворительную организацию, которая собирала деньги на одежду для воспитанников детских домов, медицинскую помощь и ремонт зданий, в которых они жили. Все эти годы футбольные болельщики поддерживали детей-сирот в городе.

Автор фото, Dnipro Kids Подпись к фото, Болельщики футбольного клуба "Хиберниан" помогали сиротам с 2005 года

После российского вторжения, организация "Дети Днепра" обратилась за помощью к правительствам Шотландии и Великобритании, чтобы те поспособствовали эвакуации детей в безопасное место.

"Абсолютно невероятно, что та деятельность, которая началась всего лишь после одного футбольного матча 17 лет назад, позволила нам сделать то, что, невозможно было даже представить в начале марта", - говорит председатель организации Стивен Карр, который уже много лет работает в "Детях Днепра".

Подпись к фото, Эвакуацию детей организовал Стивен Карр, который много лет возглавляет "Детей Днепра"

В интервью Би-би-си Карр рассказал, что их организация получила феноменальную поддержку с самого начала войны и сотни, если не тысячи людей, помогали деньгами, уделяли личное время и давали консультации, чтобы спасти украинских детей из разоренной войной страны.

"Сейчас мы просто заботимся о том, чтобы у них все было. Дети очень травмированы, и я бы не сказал, что они рады быть здесь, но, надеюсь, они скоро привыкнут", - говорит Стивен Карр.

Кто приехал в Эдинбург

Дети-сироты, которых вывезли из Днепра - это дети в возрасте от одного года до 18 лет. Кроме того, с ними приехали две девушки в возрасте 19 и 21 год, которые заботились о детях в детских домах и которых сами дети зовут "сестрами", а также семь законных опекунов.

Наталья Радченко работала с "Детьми Днепра" в Украине и приехала в Шотландию вместе с группой в качестве переводчика.

"Они все устали от такой (долгой) дороги, но я думаю, что скоро они поправятся после всего стресса и ужаса. Сначала дети были очень тихими, но теперь можно видеть, как они улыбаются", - говорит Наталья.

Старшие дети уже готовы делиться впечатлениями с корреспондентом с Би-би-си.

17-летняя Рита говорит, что Шотландия очень красивая, хоть и сильно отличается от ее родной Украины.

Подпись к фото, Рита из Днепра в своем новом доме - Эдинбурге

"Мне очень грустно из-за того, что у меня осталось так много друзей в Украине, но я уже познакомилась с хорошими людьми здесь. Это круто. Мне здесь нравится", - говорит Рита.

16-летний Саша вспоминает, что путь из Днепра в Польшу, а затем в Шотландию был тяжелым и долгим. Он говорит, что всем детям было очень трудно, но они поддерживали друг друга. Сейчас Саша, как один из самых старших, помогает по дому и с детьми своей приемной маме.

Подпись к фото, Саша - один из старших детей-сирот, эвакуированных в Эдинбург

"Маленьким детям тяжело находиться в другой стране и в новом доме, и они не всегда знают, как себя вести. Но наша мама всегда их защищает, только просит их быть осторожными", - говорит Саша.

Саше нравится Эдинбург, и он говорит, что шотландцы очень добры к ним, но он все время думает о доме.

"Я очень беспокоюсь, потому что война уносит много невинных жизней, и я надеюсь, что все люди, которых я люблю и о которых волнуюсь, будут в безопасности. Я скучаю по Днепру и надеюсь скоро вернуться", - делится Саша.

Что дети будут делать в Эдинбурге

Главная задача местных властей, в том числе и украинской общины в Эдинбурге, - обеспечить детям возможность продолжать школьное обучение и занятия английским языком, чтобы ускорить и упросить их адаптацию.

Дети продолжат образование по украинской школьной онлайн-программе, которой пользуются все школьники Украины, вынужденные покинуть свои дома.

Подпись к фото, Эвакуированные украинские дети в эдинбургской школе на уроке английского

На этой неделе для некоторых из них уже начались уроки английского, и сейчас городской совет Эдинбурга работает над планом занятий для разных возрастных групп.

Энди Маквиртер из социальной службы Эдинбурга, говорит, что их основная роль сейчас состоит в том, чтобы дать детям ощущение нормальности.