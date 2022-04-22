Борис Джонсон: британское посольство в Киеве откроется на следующей неделе

17 минут назад

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Посольство Великобритании в столице Украины откроется на следующей неделе, сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в Дели, где он провел переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди.

По его словам, дипломатическая миссия снова откроет двери после того, как оно было закрыто по соображениям безопасности незадолго до российского вторжения, когда западные разведки предсказывали захват Киева в течение считанных дней.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посол Британии Мелинда Симмонс вернется в город, который ей пришлось покинуть из-за осложнения обстановки.

Дипломаты еропейских стран также вскоре возвращаются в украинскую столицу.

Джонсон посетил Киев в начале апреля и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Ранее британский премьер обещал предоставить Украине оружие на 100 миллионов фунтов.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном продолжении бомбежек и ракетных обстрелов до конца следующего года и возможной победе России в конфликте, премьер-министр сказал, что, к сожалению, это вполне реально.

"У [Владимира] Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход, основанный на артиллерийских обстрелах, пытаясь сокрушить украинцев", - сказал Борис Джонсон.

"Я думаю, какого бы военного превосходства Владимир Путин ни добитлся в ближайшие несколько месяцев, - а я согласен с тем, что это может затянуться надолго, - он не сможет покорить дух украинского народа", - отметил премьер-министр.

Джонсон также сказал, что правительство рассматривает возможность оказания поддержки другим странам, собирающимся отправить тяжелые вооружения из своих запасов на помощь Украине, чтобы восполнить их арсеналы.

"Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют часть своих Т-72 в Украину, а также другие подобные шаги", - сказал Джонсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Борис Джонсон встретился в Дели с Нарендрой Моди впервые с осени прошлого года

Джонсон в Индии

Британский премьер посетил Индию в преддверии новых переговоров на следующей неделе, где, по его словам, стороны собираются совершить прорыв в разработке нового двустороннего торгового соглашения, необходимость в котором возникла после выхода Британии из ЕС.

После встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Дели Джонсон пообещал заключить соглашение к индийскому празднику Дивали в конце октября.

По словам Джонсона, сделка может вывести торговлю между Великобританией и Индией на качественно новый уровень.

Эксперты говорят, что любое соглашение с Индией в этом году, вероятно, станет предшественником полного соглашения, поскольку переговоры все еще находятся на относительно ранней стадии.

В преддверии встречи пресс-служба премьер-министра объявила, что Британия планирует упростить правила лицензирования экспорта военной техники в Индию.

Правительство Великобритании обещает оказать Дели поддержку в производстве истребителей, чтобы сократить объем индийских закупок оружия в России.

Джонсон также сказал, что во время встречи с Моди поднял вопрос об отношениях Индии с Россией.

Наряду с другими западными странами Британия пытается убедить Индию отказаться от своей нейтральной позиции и присоединиться к осуждению Москвы, которая выступает крупнейшим поставщиком оружия в страну.

Ранее Индия осудила массовые убийства мирных жителей российскими военными в украинском городе Буча: это стало самым жестким заявлением после российского вторжения.

Однако с начала вторжения в феврале индийские официальные лица не обвиняли Россию в насилии и не критиковали ее действия напрямую.

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