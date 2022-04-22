Виноградный сок вместо апельсинового и дорогой хлеб. Как в России ищут новых поставщиков продуктов?

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Svyatoslav Krasilnikov/TASS

Центральный банк заявил о новой перестройке экономики России: в условиях санкций и ухода иностранных производителей российским компаниям придется искать новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки. Экономисты говорят, что это может сузить выбор для потребителей. Русская служба Би-би-си рассказывает на примере нескольких продуктов о том, как происходит эта перестройка.

В России уже началась или вот-вот начнется новая перестройка экономики, заявила на этой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Речь идет об изменении логистических и производственных цепочек на фоне санкций и ухода иностранных компаний. Бизнесу придется искать новых поставщиков сырья, оборудования и различных технологий. Все это повлияет на цены и на ассортимент товаров в магазинах.

"Конечно, это очень масштабные изменения, они займут достаточное время. Могут занять и несколько лет, это сейчас сложно сказать. И могут сопровождаться ростом цен на определенные виды продукции, замедлением экономики", - сказала Набиуллина в понедельник.

Экономисты объясняли Би-би-си, как будет выглядеть процесс перестройки: продукты и товары не будут исчезать полностью, дефицита в целом тоже не будет, но будет сокращаться ассортимент.

Например, в Москве можно купить "домашний" хлеб в пекарне, дойти до крупного магазина и купить там французский багет или итальянскую чиабатту, а можно зайти в маленький магазин у дома и купить "советский" нарезной батон. В перспективе выбор хлеба может сократиться до нарезного батона и еще пары вариантов. Это и есть сокращение категорий и потребительского выбора, о котором предупреждают экономисты.

Правда, представители бизнеса рассказывают, что и с "нарезным" могут быть проблемы.

Русская служба Би-би-си на примере хлеба, соков и консервов объясняет, как происходит процесс перестройки производственных цепочек.

Хлеб дороже, а выбора меньше

Уход западных компаний и санкции могут привести к проблемам с производством в России хлеба. Хлеб уже дорожает: лишь с начала года цены на него выросли почти на 6%, судя по данным Росстата. Представители отрасли рассказывают, что хлеб продолжит дорожать, а его выбор может существенно сократиться.

На примере хлеба как раз и можно наблюдать, как разрыв цепочек поставок сказывается на ассортименте и цене на продукты.

Автор фото, dpa/picture-alliance

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Производство хлеба зависит от зарубежных поставок через два основных канала - это оборудование для производства и, частично, сырье, например, полуфабрикаты.

От 50 до 90% хлебопекарных производств в крупных российских городах зависят от импортного оборудования - прежде всего из стран ЕС, об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на главу Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева. В этот союз входят многие крупные производители.

В разговоре с Би-би-си Айдиев уточнил, что импортное оборудование выбирали в основном "лидеры промышленного производства" в крупных городах. Пока он не знает, можно ли заменить европейское оборудование аналогами из азиатских стран. "Именно сейчас мы ответ на этот вопрос ищем", - пояснил он.

Пока, по его словам, он ждет проблем с расходными материалами - деталями, которые требуются для замены и обслуживания оборудования, например, ножи. Выходом из этой ситуации может стать параллельный, или "серый" импорт, то есть ввоз в страну товаров без разрешения производителя. Правительство в конце марта его разрешило.

Генеральный директор аналитического центра INFOline Иван Федяков полагает, что дефицита хлеба в России не будет, но уверен, что сложности с оборудованием и поставками из-за рубежа могут коснуться в первую очередь формата "пекарня у дома". В отличие от них многие крупные хлебозаводы, особенно в регионах, работают на отечественном оборудовании, объясняет Федяков.

Пекарни были самым быстрорастущим сегментом в общепите по количеству новых объектов. Такой хлеб производители называли более полезным и вкусным. Многие подобные пекарни использовали, по словам Федякова, замороженные полуфабрикаты европейских производителей, например, Fazer - компания в начале марта объявила об уходе из России.

По мнению Федякова, теперь произойдет смещение спроса в пользу хлеба, произведенного промышленным способом.

Однако издержки растут даже у таких производителей, а значит, даже заводской хлеб станет дороже. Более того, ради экономии производители, у которых пока нет проблем с оборудованием, могут начать сокращать ассортимент.

В условиях неопределенности перестраховываются и российские поставщики муки. Многие стали, по словам Айдиева, требовать предоплату за свою продукцию. При этом договоры с ритейлерами предполагают пересмотр цен раз в один-три месяца. Таким образом, у производителей хлеба получается кассовый разрыв, поясняет он.

Цены на некоторые ингредиенты росли так быстро, что в некоторых случаях оставлять сырье на складе было выгоднее, чем производить товар с потенциально высокой маржей и продавать его по старой цене, уверяет Айдиев. "Все это могло повлечь сокращение ассортимента", - отмечает он.

Виноградный сок вместо апельсинового

"Могут ожидаться перебои с поставками концентрированного апельсинового сока, так как отлаженные цепочки поставок сейчас нарушены и трансформируются", - сообщил Би-би-си президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

В основном на российском рынке продается восстановленный сок, то есть произведенный из концентратов.

По материалам группы "Деловой профиль", в 2020 году до 70% сырья для производства соковой продукции завозилось в Россию из-за рубежа, при этом 25% составляли фрукты, которые в России не произрастают. Например, по данным аналитического агентства IndexBox за 2019 год, Россия вошла в тройку крупнейших импортеров лимонов в мире.

"Известия" со ссылкой на Союзнапитки писали, что концентрат для производства апельсинового сока ввозили, в частности, из США и стран Евросоюза.

По словам Новикова, сейчас производители начали прорабатывать альтернативные способы производить сок и о дефиците речи пока не идет. Но и делать прогнозы преждевременно, уточнили в ассоциации.

Среди таких альтернативных способов - поставка сырья для производства виноградного сока из Узбекистана вместо апельсинового. "Мы считаем, что производство виноградного сока имеет хороший потенциал, здесь есть ряд преимуществ и в плане поставки сырья на территорию РФ и возможность для роста потребления (раньше виноградный сок пользовался большей популярностью)", - сказал Новиков.

Если подобные поставки наладятся, то это станет примером замены одной товарной категории другой - вместо апельсинового сока в России будут продавать в основном виноградный.

Сильно это рынок может и не изменить. По данным "Делового профиля", апельсиновый сок составлял всего 3,4% от соков, произведенных в России. В основном в стране производят яблочный сок - на него приходится 44,7% производства.

Проблема у производителей напитков может возникнуть и с другой стороны - компания Tetra Pak объявляла о прекращении инвестиций и о том, что будет производить упаковку только для молока и детского питания.

О том, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары, писали в конце марта "Ведомости" со ссылкой на двух ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.

Завод, где производят упаковку Tetra Pak, расположен в подмосковной Лобне, но сырье поставляют из-за рубежа. Еще один поставщик упаковки для жидкостей - норвежская компания Elopak - тоже заявила в начале марта о приостановке деятельности в России.

Как объяснял Би-би-си Михаил Мищенко из Центра изучения молочного рынка, найти замену Tetra Pak производителям будет непросто. Причина в том, что производственные линии уже заточены под размер и свойства Tetra Pak, для другой упаковки придется их пересобирать. Это приведет к дополнительным издержкам.

Другие виды упаковки, такие как стекло и пластик, тоже будут дороже существующих вариантов для производителей, отмечает Федяков.

Рыбные консервы

Разрыв цепочек поставок и рост цен на комплектующие повлияет на доступность в России рыбных консервов. Производители и эксперты говорят, что они подорожают. В худшем случае они могут временно пропасть с прилавков.

Переработка рыбы и производство консервов могут остановиться, если отрасль не получит кредиты по низкой процентной ставке - об этом говорил Интерфаксу председатель совета директоров группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич.

Автор фото, Sergei Krasnoukhov/TASS

Как рассказывал Лютаревич, цены на комплектующие выросли на 80%, также стала недоступна доставка морскими контейнерами. Все это делает себестоимость консервов выше.

В конце марта в интервью радиостанции "Балтик Плюс" он на примере кильки в томате говорил, что фактически среди компонентов рыбных консервов чисто российскими являются только сама рыба и подсолнечное масло.

"Давайте возьмем за основу кильку в томатном соусе: жесть и банка. Вся жесть производится или в Европе, или в Китае. Нашим поставщиком является "Калининградский тарный комбинат", жесть они закупают за границей. Важная составляющая - томатная паста. Ее последние лет пять привозим из Ирана и Китая", - говорил Лютаревич.

Российское подсолнечное масло дорожает с конца 2020 года. Правительство даже ограничивало предельные цены на него в рознице, а в конце марта ввело экспортные квоты. По словам Лютаревича, масло к 12 апреля продавали по 150 рублей за литр - это втрое дороже, чем в начале февраля. По данным Росстата, за март потребительские цены на подсолнечное масло в среднем по России выросли в марте по сравнению с февралем на 7,2%.

Федяков признает, что цены на масло повысились, но после запрета на его экспорт начали снижаться. В целом он считает, что дефицита консервов не будет, но возможен рост цен на них.

Лютаревич описывает долгосрочную перестройку цепочек поставок как очень сложный процесс, который, как и говорила Набиуллина, займет долгое время: "Нужно провести очень серьезный анализ, что из комплектующих для производства мы можем сделать сами. Можно какой-то короткий период повыделять деньги, чтобы сбалансировать ситуацию и поддержать население. Но нужно смотреть программы и смотреть, куда деньги вкладывать, чтобы через год-два максимально уйти от импорта".

Меньше товаров - ниже уровень жизни

Рост цен и сокращение ассортимента приведут к тому, что уровень жизни людей будет снижаться. Россияне смогут позволить себе купить меньше товаров, да и выбор будет намного скромнее - многие привычные товары могут исчезнуть с полок, а на их месте появятся заменители.

"Есть товары, по которым мы не можем себя обеспечить. Соответственно, по ним будет дефицит", - рассуждает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Дефицит не означает, что товар уйдет с рынка, это означает, что он будет представлен в меньшем объеме. Соответственно, будет превышение спроса над предложением и будут расти цены.

Автор фото, EPA

"Будет снижаться покупательная способность доходов с одной стороны, но и качество потребления", - говорит Мурашов.

Федяков отмечает, что государство может по-разному реагировать на рост цен, например, искусственно его ограничить. По этому пути уже пошли в некоторых регионах. Но лучшей, по словам эксперта, стратегией были бы субсидии населению - тогда поднявшийся спрос мог бы поддержать предприятия.

Власти на словах обещают поддержать население. "Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Но социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения", - сказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью каналу "Россия 1". Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что власти в ближайшее время проиндексируют пособия.

Мурашов же говорит о сдержанном оптимизме в отношении производства продуктов: в этой сфере гораздо больше возможностей заменить импортные позиции российскими аналогами, чем в других сферах.

"То, в чем мы зависим больше всего, это промышленность, какие-то высокотехнологичные [отрасли] - фармацевтика, медоборудование, автопром, технологичные вещи - это уйдет, скорее всего, и сложно будет это заменить", - отмечает он.

В этих сферах импортозамещение пока не слишком сработало, а поддержать потребление с помощью пособий для населения будет сложно.

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