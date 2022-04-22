Война в Украине, день 58-й: теперь цель войны - контроль над Донбассом и югом Украины

59 минут назад

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Автор фото, Reuters

Российский генерал выступил с новой версией целей "спецоперации", Россия выбирает направления ударов в Донбассе, Британия поставит Польше танки взамен переданных Киеву, число беженцев превысило 5 млн, а крейсер "Москва" стал объектом подводного культурного наследия в Украине.

Эти и другие краткие новости в нашем ежедневном обзоре событий дня.

Москва уточнила цели "второй фазы спецоперации"

По словам исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, "вторая фаза спецоперации" началась "буквально два дня назад", а ее цель - установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение коридора в Крым.

Ранее российские власти ставили целью полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а формулировки "Южная Украина" в их словах не было.

Миннекаев отметил также, что контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где, как он заявил, также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Более подробно - в нашем материале:

Российская армия выбирает участки для удара на востоке Украины

Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские вооруженные силы сейчас выбирают наиболее выгодные места удара по ВСУ на востоке страны.

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также беспрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - заявил Мотузяник.

Лондон передаст Польше британские танки

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал передать Польше британские танки "Челленджер", чтобы возместить танки советского производства Т-72, которые Варшава передает Киеву.

Джонсон также согласился с оценками западной разведки, предположившей, что боевые действия в Украине могут затянуться до конца следующего года.

"У Путина огромная армия", - сказал Джонсон, отметив при этом, что российский лидер находится в сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку.

Франция отправит Украине гаубицы, снаряды к ним, и уже отправила партию противотанковых ракет Milan. Об этом сообщил в интервью местной прессе президент Эммануэль Макрон.

Число украинских беженцев превысило 5 млн

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинуло 5,1 млн человек.

90 процентов уехавших - женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну.

Большинство беженцев направилось в Польшу (свыше 2,8 млн), Румынию и Молдову. В Россию поехало 578 тыс. украинцев. Такого потока беженцев в Европе не было со времен Второй мировой войны.

ООН: в ходе войны в Украине попрано международное право

Миссия наблюдателей ООН зафиксировала убийство 50 человек в Буче. Такие преднамеренные убийства, подчеркивается в заявлении, приравниваются к военным преступлениям.

Также в управлении ООН по правам человека подчеркнули, что, как показало расследование организации, преступления в Буче - не единственные.

В мониторинговую группу ООН поступили сообщения о более чем 300 незаконных убийствах в Украине.

Украина признала затонувший крейсер "Москва" объектом своего подводного культурного наследия

Автор фото, Mike Right/Twitter

Украинские власти признали обломки затонувшего ракетного крейсера "Москва" Черноморского флота России объектом подводного культурного наследия Украины.

Как сообщило украинское минобороны, затонувший крейсер включили в реестр подводного культурного наследия Украины под номером 2064.