Война в Украине, день 61-й: Россия, по оценкам Лондона, потеряла в Украине 15 тыс. военных

час назад

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Автор фото, Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Британское минобороны опубликовало оценки российских потерь, несколько узловых станций в Украине подверглись ракетным обстрелам, Киев и Москва не могут договориться об открытии гуманитарного коридора на "Азовстали", а в России якобы раскрыта попытка покушения на телепропагандистов.

Эти и другие события - в нашем кратком ежедневном обзоре.

В Украине с начала войны погибло 15 тыс. российских военных

По оценкам министерства обороны Великобритании, за время военных действий в Украине погибло около 15 тыс. российских военнослужащих, было уничтожено и захвачено более 2 тыс. единиц бронетехники, в том числе не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия потеряла более 60 вертолетов и истребителей..

Выступая в британском парламенте, министр обороны Бен Уоллес отметил, что наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель.

Обстреляно несколько железнодорожных станций в Украине

Автор фото, Максим Козицкий

Утром 25 апреля под обстрел попали сразу несколько узловых железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

В Жмеринке и Казатине в результате обстрелов есть жертвы, а на станции Красное подо Львовом повреждены провода контактной электросети.

Российские военные утверждают, что применили высокоточное оружие для уничтожения тяговых подстанции в районах железнодорожных станциях.

По данным генштаба украинской армии, российские войска бьют ракетами по железнодорожным узлам, пытаясь перерезать пути доставки иностранной помощи на фронт.

Гуманитарный коридор для "Азовстали" открыть не удалось

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дети в подземных бункерах "Азовстали"

Как заявила в своем телеграм-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук, у Украины и России не было договоренности о гуманитарном коридоре для выхода гражданских лиц с территории "Азовстали".

Ранее минобороны России заявляло, что с 14 часов местного времени в одностороннем порядке будет открыт гуманитарный коридор из "Азовстали" для "гражданских лиц, о которых заявлял Киев".

Однако украинская сторона заявила, что договоренность о гуманитарном коридоре должна быть взаимной, и это не должно быть односторонним решением.

По словам Верещук, украинская сторона обратились к Генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом такого гуманитарного коридора.

Международный уголовный суд присоединится к расследованию военных преступлений в Украине

Сотрудники МУС присоединятся к Объединенной следственной группе (ОСГ) по военным преступлениям, которую Украина, Польша и Литва создали месяц назад.

В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан и его коллеги из Литвы, Польши и Украины подписали новое соглашение, которое позволит международному трибуналу по военным преступлениям впервые принять непосредственное участие в расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией в Украине.

ФСБ заявила о сорванном покушении на телепропагандистов

Автор фото, FSB Подпись к фото, ФСБ опубликовала видео, иллюстрирующее ее заявление о задержании ультраправых

Российские ФСБ и Следственный комитет в понедельник заявили, что задержали в Москве шестерых неонацистов, которые якобы планировали покушения на телеведущего Владимира Соловьева и еще пятерых телепропагандистов по заказу Службы безопасности Украины.

ФСБ заявила, что у задержанных найдены коктейли Молотова, 6 пистолетов, обрез, граната, более тысячи патронов, а также наркотики и неонацистская литература.

Киев назвал выдумкой заявления России о том, что некая "группа неонацистов" будто бы готовила покушение на пропагандиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ.

Пожар на нефтебазе в Брянске

Автор фото, Reuters

На нефтебазе "Транснефти" в Брянске в 110 километрах от границы с Украиной локализован продолжавшийся с ночи пожар. Хотя близкие к российским силовым структурам СМИ утверждали, что база атакована украинским беспилотником, официального подтверждения этому не поступало.

По данным источника агентства Интерфакс, огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. кубометров. Телеканал "Россия 24" сообщил также о втором загоревшемся в Брянске объекте - складе дизельного топлива в военной части.

В начале апреля в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами Украины, произошли взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде.

"Так называемая дружба"

Автор фото, Виталий Кличко

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, принято решение снести 8-метровую бронзовую скульптуру, установленную в центре города еще в 1981 году и и призванную символизировать дружбу российского и украинского народов.

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой дружбы двух народов будут убраны из центра Киева", - заявил Кличко.