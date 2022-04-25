Британия прислала в Украину усовершенствованные машины скорой помощи: бронированные и на несколько мест

35 минут назад

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Подпись к фото, Первая партия из 14 бронемашин скорой помощи уже доставлена во Львов

Первая партия британских легких армейских грузовиков, списанных, но далеко не исчерпавших свой ресурс и переделанных компанией Venari Group в военные бронированные машины скорой помощи, прибыла в Украину.

Сейчас на двух предприятиях компании в городах Гул и Бригхаус в Йоркшире в работе находятся еще десятки таких машин. Производитель обещает, что броня этих машин способна выдержать попадания из легкого стрелкового оружия, они предназначены для перевозки сразу нескольких раненых, а ездить могут даже на пробитых шинах, что делает их по-настоящему незаменимыми на передовой.

Подпись к фото, Бронеавтомобили скорой помощи проходят переоборудование на двух заводах в Йоркшире

По данным компании Venari, в условиях войны Украина теряет по 10 машин скорой помощи в день.

"Мы отправляем в зону военных действий эти броневики, потому что обычные машины скорой помощи, в которые вообще-то не должны стрелять, на самом деле постоянно уничтожаются", - заявила пресс-секретарь компании Эмма Иствуд.

Компания приступила к переоборудованию отслуживших военных грузовиков после того, как к ней обратился за помощью депутат Эндрю Перси, представляющий в парламенте Гул и Бригхаус, и сотрудники украинского посольства.

И вот уже первые 14 бронемашин скорой помощи прибыли во Львов.

"Подумать только, всего несколько недель назад таких машин не было и в чертежах, но теперь все это достигнуто благодаря усилиям этих парней", - восхищается Эндрю Перси.

Подпись к фото, По словам фирмы-производителя, новые машины смогут перевозить больше раненых и пострадавших на поле боя

"Поскольку мы - самая старая и самая крупная в стране компания по производству машин скорой помощи, мы сочли своим долгом принять участие в этом проекте, осуществить его по возможности быстро и вложить в него все наши навыки и умения", - подчеркивает исполнительный директор Venari Group Оливер Норт.