У берегов Японии пропало судно с 24 туристами. Команда успела сообщить, что оно тонет

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Туристическое судно "Казу 1" рассчитано на 65 пассажиров

Японская береговая служба ищет судно с туристами, пропавшее в районе к северу от острова Хоккайдо.

Связь с судном "Казу 1", на котором находилось вместе с командой 26 человек, была потеряна в 13:15 по местному времени, после того, как поступило сообщение, что в трюм поступает вода.

Команда успела сообщить, что судно накренилось на 30 градусов и начало тонуть.

Среди 24 пассажиров, как сообщается, двое детей. Вся команда судна состоит из двух человек.

Автор фото, Kyodo/via REUTERS Подпись к фото, Живописные берега полуострова Сиретоко неизменно привлекают туристов

Это небольшое по размерам судно находилось в трехдневном плавании вокруг полуострова Сиретоко.

В зоне бедствия находятся пять патрульных катеров и два самолета. Как сообщается, власти обратились за помощью к военным морякам.

В этом районе на море наблюдалось сильное волнение, и рыболовные суда к середине утра вернулись в порт.