Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

24 апреля 2022, 18:01 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, AFP

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

Как сообщают французские СМИ, Макрон получает 57,6% голосов избирателей, его соперница, ультраправый кандидат Марин Ле Пен - 42,4%.

СМИ используют комбинацию предварительных результатов голосования и данных экзитполов от нескольких компаний, этот метод считается сверхнадежным и практически полностью отражает реальный результат.

Ожидается, что Макрон, который следил за ходом голосования в Елисейском дворце, в ближайшее время выступит на Марсовом поле, где собрались его сторонники.

Марин ле Пен признала поражение, но при этом назвала свой результат на выборах успешным и заявила, что продолжит борьбу.

"Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Макрон также остается самым молодым президентом в истории Франции.

Ко второму туру разрыв между Макроном и Ле пен был минимальным.

Предвыборные опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции.

Ле Пен успешно сосредоточила свою кампанию именно на этой проблеме, в то время как Макрон больше говорил о войне в Украине и европейской реакции на происходящее.

Пол Кирби

Би-би-си, Париж

Это драматическая и историческая победа действующего президента.

Вне всякого сомнения, это был лучший шанс Марин Ле Пен на победу, но этого не произошло. Ее кампания была эффективной, ее акцент на стоимости жизни пришелся по вкусу избирателям, и она хорошо выступила в большой телевизионной дуэли несколько дней назад.

Макрон даже не участвовал в выборах за восемь дней до первого тура, что вызвало обвинения в высокомерии. Но когда он все-таки вошел в гонку, избиратели к нему явно прислушались.

Несмотря на то, что Ле Пен предлагала снижение налогов и отказ от повышения пенсионного возраста, избиратели решили, что предложения Макрона более реалистичны, и отвергли предложения Ле Пен. Возможно, они были более мягкими, но они все еще были крайне правыми.