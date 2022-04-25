"Мой мир разрушила российская ракета". Отец убитой в Одессе трехмесячной девочки рассказал Би-би-си о трагедии

Кэролайн Дэвис

Би-би-си, Одесса

58 минут назад

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Автор фото, Family handout Подпись к фото, По словам Валерии, после рождения дочери она достигла "нового уровня счастья"

Юрий Глодан едва вышел из своей квартиры за покупками, когда узнал, что в городе прогремели взрывы.

Он вернулся к своему многоквартирному дому и стал кричать, чтобы полицейские пустили его в горящее здание. Добравшись до своей квартиры, он обнаружил тела своей жены и ее матери. Их убила российская ракета, разрушившая нижние этажи дома.

Позже спасатели обнаружили тело его трехмесячной дочки Киры; Юрий увидел его в первый раз, только когда вернулся в квартиру в воскресенье.

Гибель трех поколений одной семьи шокировала и возмутила Украину, где за два месяца войны люди и так увидели очень много горя.

Комментируя обстрел Одессы, президент Владимир Зеленский выглядел явно потрясенным. "Чем она угрожала России? Похоже, убийство детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - заявил Зеленский в своем ночном обращении к украинцам, назвав "ублюдками" тех, кто спланировал и осуществил удар.

Жертвами ракетного удара по Одессе стали еще пять человек.

В воскресенье Юрий побывал в разрушенном доме, чтобы забрать из квартиры то, что уцелело после обстрела. Фотоальбомы, коллекция пакетиков с сахаром его жены, рукописные записки. И еще он нашел обломки коляски своей дочери.

Автор фото, Family handout Подпись к фото, Юрий и его дочь Кира, погибшая в результате ракетного обстрела в субботу, 23 апреля

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"Все что там находится, будет выброшено как мусор, - сказал он Би-би-си. - А для меня это очень важно, для нашей семьи, для ее друзей, для наших друзей. У нас общие прекрасные друзья, им будут очень ценны все эти вещи".

Юрий и Валерия были вместе девять лет.

"Она была очень доброй, она была хохотушкой, она любила смеяться, находила радость в простых вещах, она была счастлива, - рассказал Юрий Би-би-си. - Она очень любила Одессу, это для нее действительно был любимый город. Мы очень часто любовались нашим красивым городом, каждой улочкой, каждым домиком, нашим прекрасным морем".

"Ее способность к коммуникации с разными людьми, понимание людей, то как она умела общаться, то, как она прекрасно писала... Вы даже не представляете, как она писала! - сказал он. - А какой она была мамой... Вы даже не представляете! Это мать, это подруга, это дочка - с самыми лучшими качествами... Другого человека такого мне просто не найти. Он был только один раз может быть дарован Богом".

Кира родилась в конце января, всего за месяц до начала войны.

Через несколько недель после этого Валерия сказала в своих соцсетях, что после рождения первенца достигла "нового уровня счастья". "Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. ❤️ Папа подарил первые цветы", - писала она.

Подпись к фото, Юрий показывает фотографии жены и дочери нашему корреспонденту

Юрий показал нам фотографии Киры в его телефоне, присланные ему женой.

"Я присутствовал при родах, я плакал от счастья, когда у нас родилась доченька. И просто сейчас мне очень сложно осознавать, что моей доченьки уже больше нет. И жены, и тещи... Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был убит российской ракетой. И к сожалению, не одна моя семья такая".

Юрий хочет, чтобы мир узнал о том, что случилось с его семьей.

"Это горе всей Украины. Это горе Одессы. Это горе всего цивилизованного мира с ценностью человеческой жизни, - говорит он. - Потому что в XXI веке, когда такой уровень коммуникации между людьми, такой уровень культуры и цивилизации, невозможно, чтобы какое-то государство проводило такую агрессию, такую войну, такие убийства, такие зверства. Просто уничтожая другую страну".

Когда мы уходим, он вручает нам несколько подгузников в дорожной сумке, одну из немногих вещей, которые ему удалось забрать из квартиры.

"Мне это уже не нужно, - говорит он нам. - Это деткам. Отдайте в благотворительную организацию".

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