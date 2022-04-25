WSJ рассказал о Путине, Кабаевой и троих детях. Что нужно знать об этой публикации

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Издание Wall Street Journal утверждает, что у президента России Владимира Путина есть трое детей от гимнастки Алины Кабаевой и США рассматривали вариант ввести против нее санкции, но "в последнюю минуту" отказались от этой идеи.

До сих пор тема предполагаемых отношений Путина и Кабаевой была табуированной, при чем не только в российских СМИ, но и в большинстве западных.

Информационным поводом для публикации американского делового издания Wall Street Journal стали сведения о том, что Кабаева могла попасть под санкции в связи с российским вторжением в Украину, но не была включена в санкционные списки - якобы чтобы не разозлить Путина.

Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию, а только пересказывает эту публикацию.

Что написал WSJ

Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что власти США считают 39-летнюю Кабаеву (в действительности ей 38) подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

По данным WSJ, Кабаева остается потенциальной целью американских санкций, однако среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной.

По словам представителей спецслужб США и Европы, Кабаева проводила много времени в Швейцарии. Американские чиновники, осведомленные о передвижениях гимнастки, утверждают, что она жила в особняке, окруженном высокими стенами, недалеко от Женевы.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

WSJ отмечает, что в этом месяце власти Украины направили правительству Швейцарии письмо с требованием запретить Кабаевой въезд в страну и арестовать ее имущество, однако швейцарские власти заявили, что у них нет свидетельств того, что она находится в стране.

Как напоминает WSJ, имя Кабаевой впервые было упомянуто на сайте Кремля в 2001 году. В 2008 году газета "Московский корреспондент" написала, что Путин, который на тот момент был официально женат, сделал Кабаевой предложение. Путин, как пишет WSJ, "яростно отверг" эту информацию, а спустя несколько дней газета закрылась. Примерно в это время Кабаева ушла из спорта и стала депутатом от партии "Единая Россия", а в 2014 году покинула парламент и стала председателем совета директоров холдинга "Национальная медиа-группа".

Примерно с 2013 года, пишет WSJ, Кабаева и ее родственники приобрели в России шесть квартир, два дома и земельные участки в самых престижных местах. Кабаева и члены ее семьи не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, пишет WSJ.

Источники издания среди швейцарских, европейских и американских чиновников утверждают, что в 2015 году Кабаева родила ребенка от Путина, а роды проходили в элитной швейцарской клинике, откуда открывается вид на озеро Лугано. Тогда СМИ писали, что Путин не появлялся на публике в течение восьми дней, предполагая, что он был с Кабаевой. В Кремле тогда заявляли, что это не соответствует действительности.

В 2019 году, по словам собеседников WSJ среди американских чиновников, Кабаева родила близнецов, находясь в Москве. Издание обращает внимание, что новость об этом была опубликована на сайте "Московского комсомольца", но была быстро удалена.

Министерство финансов США, которое, по словам источников WSJ, уже подготовило пакет санкций против Кабаевой, отказалось от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запросы издания.

Что известно о детях Путина

У Путина есть две дочери от брака с Людмилой Путиной (Шкребневой), о разводе с которой он объявил в 2013 году. Российский президент не любит рассказывать о своей семье, а последняя его фотография с дочерями была опубликована в 2002 году.

6 апреля минфин США ввел санкции против Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой - именно их журналисты называли дочерями российского президента от официального брака.

Осенью 2020 года издание "Проект" (был признан в России нежелательной организацией и закрыт) писало о жительнице Петербурга по имени Светлана Кривоногих, которая якобы была подругой Путина, получала "шикарные подарки" от его друзей и стала акционером банка "Россия". Кроме того, как писало издание, дочь Кривоногих Елизавета "невероятно похожа на главу государства".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию о Кривоногих, говорил, что впервые слышит о такой женщине.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров о том, почему информация о родственниках Путин - это важно

В мировой журналистике есть два главных дискурса по освещению личной жизни политических лидеров. Первый гласит: общественный интерес эта информация представляет только в том случае, если члены семьи премьеров или президентов пользуются своим положением для обогащения. Второй принято относить к "желтому": интересна любая новость из жизни лидера страны, даже если его жену, условно говоря, видели пьяной на улице.

Путин тщательно скрывает информацию о своей семье. Но то, что удается узнать, почти всегда относится к области первого дискурса. Одна из его дочерей, Катерина Тихонова, возглавляет научный фонд "Иннопрактика", который получает многочисленные субсидии от государства и государственных структур.

Как мне удалось установить вместе с коллегами по признанному нежелательным "Проекту", мать его предполагаемой третьей дочери Светлана Кривоногих - акционер банка "Россия", который власти США называли банком ближнего окружения президента.

То же и с Алиной Кабаевой: она возглавляет совет директоров "Национальной медиагруппы", основной акционер которой - все тот же банк "Россия". НМГ владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в "Первом канале". Правда, после начала войны с Украиной информация о том, что Кабаева там работает, с сайта холдинга исчезла.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: