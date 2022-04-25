Пожар на нефтебазе в Брянске и эвакуация чиновников. Что известно

час назад

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Автор фото, Yevgeny Shchukin/TASS Подпись к фото, Причины пожара на нефтебазе в Брянске пока не установлены

На нефтебазе "Транснефти" в Брянске примерно в 110 километрах от Украины в ночь на понедельник вспыхнул сильный пожар. Власти пока не говорят, что к нему привело. Днем стало известно об эвакуации сотрудников госучреждений. В начале апреля взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами.

В Фокинском районе Брянска произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сообщения о пожарах в резервуарах с дизельным топливом и на другом объекте поступили в 02:00, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.

Автор фото, Max Kirilovky/TASS Подпись к фото, Пожары начались не на одном, а сразу на двух объектах

Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубических метров, сказал источник агентства Интерфакс. Телеканал "Россия 24" сообщал, что второй загоревшийся объект - склад дизельного топлива в военной части.

На опубликованных видео действительно видны две вспышки неподалеку друг от друга.

"Два взрыва - и все", - сказали РИА Новости живущие на улице рядом с нефтебазой мужчины. Они ответили отрицательно на вопрос о том, видели ли летающие над нефтебазой вертолеты.

В ночь на 1 апреля взрывы и пожар произошли на нефтебазе в Белгороде. Тогда два украинских боевых вертолета на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар. Минобороны России признало это. Следственный комитет завел уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

О том, насколько серьезно власти отнеслись к пожару на нефтебазе в Брянске, можно судить по тому, что на место выехал лично врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - заявили в министерстве энергетики России (в Белгороде после взрыва на нефтебазе появились очереди на бензоколонки).

Эвакуации населения в районе, где горит нефтебаза, не планируется, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

14 апреля Богомаз заявил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Климово. Минобороны России в тот день утверждало, что был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший "атаку на жителей мирного населенного пункта Климово".

Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. От Брянска до украинской границы по прямой - 110 километров, по шоссе - 173.

Два месяца назад, 24 февраля, по распоряжению президента Владимира Путина началось российское военное вторжение в Украину. Российские власти называют его "специальной военной операцией".

11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток. Аналогичные решения были приняты в Белгородской и Курской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области.

Сотрудников нескольких государственных учреждений Брянской области эвакуируют после получения подозрительных сообщений, ведется проверка зданий, сообщили днем в экстренных службах региона.

"В некоторые государственные учреждения поступили подозрительные сообщения. Идет эвакуация сотрудников и проверка зданий", - сказал собеседник ТАСС.

Автор фото, Yevgeny Shchukin/TASS Подпись к фото, Сильный пожар не удается потушить

У здания администрации города дежурят сотрудники правоохранительных органов, кинологическая служба, также пожарная машина и скорая помощь, пишет агентство.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что из-за сообщений с угрозами в понедельник пришлось эвакуировать несколько школ.

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