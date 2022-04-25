"Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов и так далее". ФСБ заявила о срыве подготовки покушения на телепропагандистов

час назад

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Автор фото, FSB Подпись к фото, ФСБ опубликовала видео, иллюстрирующее ее заявление о задержании ультраправых

ФСБ заявляет о задержании шести москвичей, якобы готовивших покушения на телеведущего Владимира Соловьева и еще пятерых телепропагандистов по заказу Службы безопасности Украины. СБУ назвала это фантазиями и отказалась комментировать всерьез. Источники в среде российских ультраправых в разговоре с Би-би-си не исключили, что задержанные могут быть их людьми.

Версия ФСБ

Первым о "покушении" рассказал президент России Владимир Путин. "Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов", - сказал он.

Буквально в ту же минуту ФСБ опубликовала пресс-релиз о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть"). Спецслужба утверждает, что эти граждане России по заданию Службы безопасности Украины готовили убийство Владимира Соловьева. В пресс-релизе он назван "общественным деятелем" и "известным журналистом".

Соловьев ведет телепередачи на "России 1" и собственные каналы в соцсетях. Львиную долю эфира занимает тема Украины.

"Я думаю, что это напрямую имеет отношение к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию", - сказал Соловьев РИА Новости, поблагодарив ФСБ за то, что "горе не пришло" в его дом.

Следственный комитет России, подхватитив эстафету, заявил, что "преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста". А директор ФСБ Александр Бортников сказал, что убить телепропагандиста якобы собирались, установив "места посещения Соловьевым определенных мест" (в машине или нет, непонятно). Еще он уточнил, что все шестеро задержанных - москвичи (в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину).

Далее ФСБ опубликовало видео вторжения бойцов в квартиры (один из хозяев очень быстро открыл дверь). Людям, чьи лица размыты, заламывали руки, чтобы они не сопротивлялись.

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Затем было опубликовано видео с человеком, который говорит, что готовилось убийство не одного, а сразу шести телепропагандистов. Мужчина в этом ролике называет войну против Украины "спецоперацией", как того требуют российские власти.

Дословно сказанное звучит так: "Приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации. А также военкоматов. Ну, и помимо этого убийство".

На вопрос, чье убийство, следует ответ: "Убийство людей, которые несли... Ну, пропаганду. То есть Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов там и так далее. Кеосаян, Симоньян..."

Арсенал подозреваемых ФСБ описала так: восемь устройств типа "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, а также наркотики и поддельные украинские паспорта. Также обнаружены компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, утверждает СКР.

Ответ СБУ

В телеграм-канале СБУ вскоре появился ответ на обвинения со стороны Москвы в вербовке москвичей для устранения российских телеведущих-пропагандистов.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", - говорится в нем.СБУ не намерена "всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории", следует из заявления.

Соловьев, по мнению украинской спецслужбы, является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом. СБУ пригрозила Соловьеву международным судом.

Видео, в котором были названы фамилии других телеведущих, в Москве опубликовали позже."У СБУ нет никаких планов по убийству Владимира Соловьева", - подчеркивается в заявлении украинской спецслужбы.

Соловьев, Симоньян и другие телеведущие попали под западные санкции в связи с российским вторжением. В начале января бассейн на вилле Соловьева в Италии неизвестные залили красной краской.

Один из администратор телеграм-канала NS/WP, который фигурирует в ролике ФСБ России, сообщил Би-би-си, что все его авторы и создатели находятся вне России. По его информации, некоторые из задержанных "в определенное время" действительно "отождествляли" себя с этой группой и даже отбывали наказание.

На вопрос, были ли у их сторонников какие-то планы относительно Соловьева, собеседник Би-би-си ответил уклончиво.

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