Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

25 апреля 2022, 19:03 GMT Обновлено 20 минут назад

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Автор фото, EPA

Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов - совет директоров компании принял его предложение.

Илон Маск, менее двух недель назад предложивший владельцам Twitter продать ему компанию, заявил, что у этой соцсети есть огромный нереализованный потенциал, который он сможет реализовать.

Краткая история сделки

В апреле Маск купил 9,2% акций Twitter за 2,89 млрд долларов, став крупнейшим акционером компании.

Обсуждение нынешней сделки, перспективы которой еще неделю назад казались неопределенными, ускорилось в конце прошлой недели, после того как Маск призвал на свою сторону акционеров компании, поделившись с ними финансовыми деталями сделки.

Оказавшись под давлением акционеров, Twitter начал переговоры с Маском, предложившим $54,20 за акцию. Когда появились эти новости, цена акций Twitter на бирже поднялась на 6%.

Нынешняя сделка заключается по цене на 40% выше той, которая была к концу торгов в день, предшествовавший объявлению о покупке Маском 9% акций.

Тем не менее эта цена значительно ниже $70 - цены, в районе которой Twitter торговался в прошлом году.

Теперь руководство компании Twitter намерено просить акционеров проголосовать за одобрение сделки.

Как изменится "Твиттер"?

Илон Маск уже предложил несколько изменений - от смягчения ограничений публикуемого контента до искоренения фейковых аккаунтов.

Автор фото, Reuters

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Илон Маск - самый богатый человек на планете, журнал Forbes оценивает его состояние в 273,6 млрд долларов, в основном благодаря его акциям в компании Tesla, которой он руководит. Еще одна известная фирма, тесно связанная с именем Маска - аэрокосмическая компания SpaceX.

"Свобода слова - это основа функционирования демократии, а "Твиттер" - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества", - заявил Маск, объявляя о сделке.

Белый дом воздержался от комментариев о сделке.

"Независимо от того, кто владеет Twitter, президент США уже давно обеспокоен огромным влиянием крупных соцсетей, властью, которую они имеют над повседневной жизнью. Эти платформы должны нести ответственность за ущерб, который они наносят. Президент является решительным сторонником фундаментальных реформ, позволяющих добиться этой цели..." - сказала представительница Белого дома Джен Псаки.

Трамп не вернется

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунт которого в "Твиттере" заблокирован, заявил, что не вернется в эту соцсеть, даже если его разблокируют.

"Я надеюсь, Илон купит "Твиттер", потому что он его улучшит, он хороший человек. Но я останусь в Truth", написал Трамп, имея в виду собственную соцсеть, открытую в феврале.

Илон Маск - давний и постоянный пользователь "Твиттера". В социальной сети у него 80 млн подписчиков, и какие бы заявления в соцсети он ни сделал, они моментально расходятся в интернете.