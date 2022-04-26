Мужчина застрелил двух детей и няню в детсаду под Ульяновском

час назад

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Автор фото, Google MAPS Подпись к фото, Вешкайма - рабочий поселок на северо-западе Ульяновской области с населением около 5,5 тыс. человек

В Ульяновской области произошла стрельба в детском саду, четыре человека погибли. Среди убитых - двое детей.

"По предварительным данным, среди погибших двое детей. Тот, кто открыл стрельбу, тоже погиб. Также погиб кто-то из сотрудников детсада", - сообщили в минпросвещения Ульяновской области.

В региональном правительстве также подтвердили факт стрельбы в детском саду и сведения о нескольких погибших.

"Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел", - сказал Интерфаксу представитель регионального правительства.

Экс-губернатор Ульяновской области и депутат Госдумы Сергей Морозов в своем Telegram-канале написал, что по предварительной информации, убиты дети 2016 и 2017 годов рождения.

Как сообщают ТАСС и Интерфакс, ссылаясь на источники, вооруженный мужчина зашел в детский сад, где застрелил двух детей и няню, а затем покончил с собой.

Инцидент произошел в поселка Вешкайма во время "тихого часа", мотивы нападавшего не известны, сказал собеседник Интерфакса.

Как сообщили в минздраве области, еще одна сотрудница детского сада получила огнестрельное ранение руки.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

При этом, как сообщил вице-губернатор региона Александр Коробко, ружье принадлежало другому человеку - не тому, кто стрелял.

По словам источника Интерфакса, ружье принадлежало 68-летнему местному жителю, который был охотником и приобрел оружие легально.