Оркестр украинских беженцев выступит на фестивале Proms в Лондоне

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

час назад

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Автор фото, Canadian Opera Company Подпись к фото, "Украинский оркестр свободы" возглавит дирижер Кери-Линн Уилсон канадско-украинского происхождения

В этом году оркестр украинских беженцев займет центральное место на фестивале классической музыки BBC Proms, наряду с концертами Шеку Каннех-Мейсон и Синтии Эриво.

В недавно созданный "Украинский оркестр свободы" входят музыканты, покинувшие Украину из-за войны, а также украинские музыканты из европейских оркестров.

Украина предоставляет освобождение от армейской службы мужчинам-музыкантам призывного возраста, позволяя им выезжать из страны и выступать.

Оркестр выступит на Proms 31 июля, через две недели после начала фестиваля.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Музыканты поддерживают украинцев. Видео

Из-за пандемии предыдущие два года этот популярный ежегодный фестиваль проводился с меньшим размахом. В этом году Proms возвращает себе былую форму: за восемь недель состоятся 84 концерта с участием более 3000 музыкантов.

С ослаблением антиковидных правил и снятием ограничений на хоровые выступления впервые с 2019 года станет возможным масштабный репертуар, включая исполнение Реквиема Верди в первый вечер, Девятой симфонии Бетховена в исполнении оркестра Чинеке и Второй симфонии Малера в исполнении Лондонского симфонического оркестра.

Международные оркестры также вернутся в Королевский Альберт-холл, среди них Берлинский филармонический оркестр и Австралийский всемирный оркестр.

Директор фестиваля Дэвид Пикард сказал, что "Украинский оркестр свободы" добавили в программу в последний момент.

"Я думаю, если вы принадлежите к миру культуры, в такие крупные моменты как война вас настигает чувство бессилия. Концерт - это замечательный способ поддержать страну и показать силу музыки, преодолевающую разногласия", - сказал он.

Автор фото, Ukrainian Fredom Orchestra Подпись к фото, "Украинский оркестр свободы" проведет свою первую репетицию всего за 13 дней до дебюта на фестивале

"Украинский оркестр свободы" - детище дирижера Кери-Линн Уилсон, ранее руководившей Филармоническим оркестром Лос-Анджелеса и Симфоническим оркестром Баварского радио.

"Я хотела собрать вместе лучших украинских музыкантов как из самой страны, так и за ее пределами, чтобы продемонстрировать художественное единство, - сказала она в объявлении о первом турне оркестра. - Я с нетерпением жду возможности провезти этих одаренных музыкантов по Европе и Соединенным Штатам. Это турне - выражение любви к своей родине и чествование погибших и пострадавших".

Оркестр исполнит Седьмую симфонию украинского композитора Валентина Сильвестрова, Второй концерт для фортепиано с оркестром Шопена с украинской виртуозкой Анной Федоровой и арию Леоноры "О, лютый зверь!" из "Фиделио" Бетховена, призыв к человечности и миру перед лицом насилия и жестокости.

Подпись к фото, Даля Стасевска будет дирижером концерта Last Night of the Proms ("Последняя ночь") 10 сентября

Сезон 2022 года совпадает со 100-летием Би-би-си. В этой связи планируется несколько специальных концертов, призванных отразить влияние корпорации на развитие музыкальной культуры Великобритании.

Этим летом Proms пройдет по всей Великобритании: запланированы концерты в Белфасте, Труро, Бирмингеме, Ливерпуле и Гейтсхеде.

Как всегда, кульминацией сезона станет всемирно известная "Последняя ночь", которую в этом году возглавит финский дирижер Даля Стасевска 10 сентября.

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