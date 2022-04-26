Демонстрация ядерной силы. Ким Чен Ын обещает нарастить ядерный потенциал КНДР

18 минут назад

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Автор фото, KNCA/Reuters Подпись к фото, Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что будет развивать ядерный потенциал страны "самыми быстрыми темпами"

В понедельник северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с речью на военном параде и пообещал нарастить ядерный арсенал страны.

На параде, приуроченном к годовщине основания вооруженных сил, также были представлены межконтинентальные баллистические ракеты.

В марте Северная Корея впервые с 2017 года испытала свою самую крупную из известных межконтинентальных баллистических ракет.

Это вызвало широкое осуждение со стороны международного сообщества.

После испытаний США ввели очередные санкции против Пхеньяна. Межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для доставки ядерного оружия, в теории позволяют КНДР нанести удар по материковой части США.

На параде также были представлены баллистические ракеты подводного базирования и гиперзвуковые ракеты.

Тем не менее, Ким Чен Ына, похоже, не беспокоит мнение западных стран.

"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами", - сказал он, добавив, что ядерные силы страны должны быть готовы к учениям в любое время, сообщает официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Автор фото, KCNA/Reuters Подпись к фото, Заявление прозвучало на параде, посвященном 90-летию основания северокорейской армии

Ядерное оружие Северной Кореи, по сути, является инструментом сдерживания войны, но может быть использовано и для других целей, сказал он, повторяя предыдущую риторику о том, что страна нанесет ответный удар в случае нападения.

Демонстрация силы

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Джин Маккензи, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Ким Чен Ын хочет, чтобы Северная Корея была признана полноценной ядерной державой. Он также хочет, чтобы санкции против его страны были сняты. Но он понимает, что это вряд ли случится в обозримом будущем.

Дипломатические подвижки в отношениях с США застопорились. Президент Байден заявил, что рассмотрит вопрос об отмене санкций только в том случае, если Северная Корея согласится отказаться от своего ядерного оружия. В ответ Ким Чен Ын продолжил свою ядерную программу, испытывая все более совершенные вооружения.

Северная Корея всегда настаивала, что ее ядерное оружие - это способ предотвратить войну. Но в последнее время в Пхеньяне заговорили об использовании этого оружия на поле боя. В своей речи Ким в очередной раз заявил, что любая армия, ищущая конфликта с Северной Кореей, прекратит свое существование.

Эта демонстрация силы предназначена не только для повышения популярности Ким Чен Ына, но и для укрепления его безопасности.

Северная Корея не просто изолирована от международного сообщества. Во время пандемии страна фактически заперла себя изнутри, и ее экономика находится в плачевном состоянии. Оружие — это одна из областей, в которой Ким может продемонстрировать прогресс населению Северной Кореи.

На фотографиях с парада, опубликованных государственными СМИ, есть и ракеты "Хвасон-17". Северная Корея заявила, что в марте впервые провела испытательный пуск этой огромной межконтинентальной баллистической ракеты.

Правда, южнокорейские специалисты поставили под сомнение успех этого испытания.

Как правило, Пхеньян демонстрирует свое новое оружие на военных парадах, на которых часто присутствуют длинные колонны танков, артиллерии и солдат.

В этом году Северная Корея испытала несколько ракет, что усилило напряженность на полуострове и привлекло особое внимание военных аналитиков к параду.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что в марте Северная Корея активизировала деятельность на своем ядерном испытательном полигоне в Пунгери. Это вызвало опасения, что Пхеньян возобновит испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На параде также показали ракету "Хвасон-17"

Отношения между Югом и Севером вновь обострились после недавних выборов президента Южной Кореи. Новый глава государства Юн Сок Ёль занял более жесткую позицию в отношении северного соседа.

Ранее в апреле министр обороны Южной Кореи Су Ук заявил, что Сеул обладает средствами, чтобы нанести удар по пусковым установкам ракет КНДР, что вызвало яростную реакцию Пхеньяна.

В 2018 году Ким Чен Ын ввел мораторий на испытания баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания после переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Однако два года спустя он объявил, что больше не считает себя связанным этим обещанием.

Между тем администрация Байдена неоднократно заявляла, что готова возобновить переговоры без предварительных условий, но пока не проявляла к ним особого интереса.

Вместо этого Байден занят улучшением отношений с Южной Кореей и Японией и поддержал усилия бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по налаживанию отношений между двумя странами.

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