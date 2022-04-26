В России завели первое уголовное дело на депутатов из-за "фейков" о войне

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS Подпись к фото, На допрос по уголовному делу вызвали и Илью Яшина - депутата Красносельского района

В Совет депутатов Красносельского района Москвы пришли силовики, рассказал оппозиционный политик, депутат совета Илья Яшин. По его данным, против двух депутатов возбудили уголовное дело по статье о "фейках" об армии. В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".

За антивоенные высказывания муниципальным депутатам грозит до 10 лет. Информацию об обысках подтвердил Интерфаксу адвокат депутатов Сергей Тельнов. Правоохранительные органы это пока никак не комментировали.

В Красносельском совете депутатов утром 26 апреля силовики взломали двери и изъяли всю технику, сообщил Яшин. Также с обыском пришли домой к депутату совета Алексею Горинову. Его повезли на допрос в Следственный комитет, где и выяснилось, что возбуждено дело по статье о "фейках". Горинов по итогам допроса был официально задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу, рассказал Яшин.

Второй фигурант дела - глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина. Ей допросы и обыски не грозят: она уехала за границу.

Котеночкина уехала, потому что ожидала уголовного преследования. Депутаты Красносельского совета - одного из немногих в Москве, где на выборах в 2017 году оппозиция смогла получить большинство мандатов - активно высказывались против войны. Они даже написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину с требованием остановить войну. Из администрации президента им пришел ответ, что обращение переправлено в Следственный комитет.

"Я в последнее время стала сомневаться, что заведут дело, - призналась Елена Котеночкина Би-би-си. - Мы даже не были привлечены к административной ответственности об обращении депутатов к Путину. Это было 1 марта: наше заявление, что мы присоединяемся к антивоенному движению, что просим Путина вывести войска. И ничего не происходило".

Из опубликованного Яшиным постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Котеночкина с Гориновым действовали по предварительному сговору: преступно называли "спецоперацию" войной, имели "недружелюбное и пренебрежительное отношение к органам российской власти".

Как выяснили адвокаты, дело заведено по статье 207.3 УК: распространение "фейков" о вооруженных силах. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет колонии. Из уголовного розыска позвонили и самому Яшину, который несколько лет был главой совета (Котеночкина сменила его в 2021 году). Яшин написал в своем телеграм-канале, что "бегать ни от кого не собирается" и приедет на допрос сам в сопровождении защитника.

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Видеозаписи всех заседаний совета появляются на его сайте. Эти самые записи - а также посты депутатов в фейсбуке - и стали поводом для доносов. На депутатов написали заявления сразу несколько человек.

Первым на высказывания Котеночникой обратил внимание депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн. Он обвинил депутата в антироссийской позиции, заметив пост в "Фейсбуке", где Котеночкина написала, что "специальная военная операция" - это "геноцид украинского народа, избравшего демократические европейские ценности в качестве основы своей государственности" и "месть тирана". В посте она призвала всех граждан России присоединиться к антивоенному движению.

Затем заявление написал Олег Леонов - активист поисковой команды "Лиза Алерт", который прошел в Госдуму в 2021 году как независимый кандидат.

Было и третье заявление - от муниципального депутата Шильникова. Копия его заявления имеется в распоряжении Би-би-си. Это молодой муниципальный депутат района Отрадное и председатель "Союза десантников" этого же района. Он оскорбился сказанным на заседании совета депутатов 15 марта.

Тогда депутаты Красносельского совета обсуждали, что проводить конкурс детского рисунка во время вторжения в Украину - это "пир во время чумы". Алексей Горинов настаивал, что главный вопрос для гражданского общества - это остановить войну, вывести войска из Украины, и думать нужно об этом, а не о конкурсах и праздниках.

"Устроили для себя чиновники дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства - России", - добавляет Котеночкина на записи.

Шильников увидел в этом неуважение к дням воинской славы - а это тоже уголовная статья, 354.1 УК. По той же статье на Котеночкину пожаловалось издание "Момент истины", созданное телеведущим Андреем Карауловым.

"То что я озвучила на совете депутатов - это было сделано сознательно, я просто не думала, что такой резонанс будет", - сказала Котеночкина Би-би-си. Пока она остается главой муниципального собрания.

Это первое уголовное дело на мундепов за высказывания о войне в Украине. Но за слова с начала вторжения успели наказать и других депутатов. Например, совет депутатов района Якиманка единогласно принял заявление о ситуации вокруг Украины - тоже антивоенное. После чего все подписанты получили предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

Штрафы в 150 тысяч рублей получили главы двух районов Москвы - Елена Русакова из Гагаринского района и Гордей Нефедов из Ломоносовского. Их осудили по административной статье за дискредитацию армии.

В 2017 году на муниципальных выборах в Москве оппозиции удалось победить в нескольких районах. В том числе в Красносельском: главой совета стал Илья Яшин. Летом 2021 года он ушел с поста из-за давления прокуратуры, его сменила Елена Котеночкина.

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