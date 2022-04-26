"Нам хаос не нужен": в России обсуждают отмену губернаторских выборов

11 минут назад

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Автор фото, Nikita Bereznyakov/TASS

Прямые выборы губернаторов в России могут быть перенесены или даже отменены из-за российского вторжения в Украину, одновременно сообщили в ночь на вторник сразу несколько СМИ. Би-би-си спросила участников заседания, на котором ожидается обсуждение этой темы, что они думают по поводу возможного отказа от губернаторских выборов.

По словам источников трех изданий, вопрос может быть рассмотрен в среду, 27 апреля, на совете законодателей с участием российского президента Владимира Путина. В совет входят председатели Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, а также спикеры заксобраний регионов.

На заседании могут обсудить, в каком формате должны проходить выборы в сентябре этого года и стоит ли их проводить вообще, а Путин может высказать свое мнение на этот счет, пишет РБК.

Высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через законодательные собрания, сказали собеседники этого издания. "Пока нет финального решения. Ждем среды", - сообщил источник "Коммерсанта". "Все ждут его [Путина] публичной позиции и ориентироваться будут именно на нее", - добавил источник "Ведомостей".

"Ситуация в стране нестандартная"

При этом слово "Украина" в статье "Ведомостей" встречается только один раз, а в статьях "Коммерсанта" и РБК не встречается вовсе. Позже возможную отмену или перенос прямых выборов в регионах с Украиной связал федеральный чиновник в разговоре с Интерфаксом.

"Тема отмены или переноса прямых выборов губернаторов действительно активно обсуждается в органах власти", - сказал на условиях анонимности собеседник агентства. "Ситуация в стране нестандартная из-за спецоперации и жестких санкций. Расходовать силы и средства на избирательную кампанию - а она на носу - нецелесообразно", - объяснил он логику Кремля.

Источник Интерфакса в парламенте уточнил, что "первоначально речь шла об отмене прямых выборов в восточных и южных, прежде всего приграничных, регионах". Вариант с отменой выборов для всех российских регионов решили рассмотреть, чтобы "поставить их в равное положение", сообщил он.

Если Путин выберет вариант с переносом, а не отменой губернаторских выборов, то пройти они могут либо в 2023 году, либо в 2024-м, когда в России запланированы президентские выборы, рассказали собеседники РБК. Вторжение в Украину Путин начал 24 февраля.

"Что это будет за кампания? Будет хаос"

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Би-би-си спросила руководителей комитетов Госдумы, которые будут присутствовать на совете законодателей с участием Путин, как они относятся к возможной отмене или переносу выборов.

"Вопрос неоднозначный, - сказал глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия"). - Если из-за текущих условий в том или ином регионе на какой-то срок будут введены непрямые выборы губернаторов, то я не вижу в этом ничего страшного. Но в целом я за прямые выборы глав регионов".

Глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) поддерживает идею не проводить прямые выборы губернаторов в этом году.

"Сейчас, пока идет спецоперация и наши губернаторы в Курской, Брянской, Белгородской областях, Краснодарском крае погружены во все это, что это будет за кампания? Будет хаос. Нам хаос не нужен. Поэтому выборы этого года мы перенесем на следующий год - на март или сентябрь 2023 года", - считает коммунист.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил о существовании муниципального фильтра, который затрудняет выдвижение кандидатов не от власти, и предложил с учетом "ситуации в мире" не тратить деньги на избирательные кампании. "Можно вернуться к той практике назначения руководителей регионов, которая была до 2012 года, когда кандидатуры глав субъектов утверждали депутаты заксобраний", - считает он. Нилов полагает, что отменить губернаторские выборы можно как на пять лет ("до стабилизации ситуации"), так и навсегда.

Губернаторские выборы в России уже отменяли в 2004 году после трагедии в Беслане. Их вернул Дмитрий Медведев в 2012 незадолго до того, как покинул пост президента страны.

"Я бы хотел, что выборы были прямыми, потому что конкуренция - это всегда хорошо. Я допускаю, что в чрезвычайных, полувоенных ситуациях может быть не до выборов, но у нас пока ситуация не такая", - сказал Би-би-си глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия ").

Прямые губернаторские выборы в единый день голосования в сентябре 2022 года запланированы в 14 регионах - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Карелии, Бурятии, Удмуртии и Марий Эл.

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