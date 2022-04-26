Замглавы минобороны Британии заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам России. Москва пригрозила ответными мерами

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский солдат прицеливается из легкого противотанкового оружия нового поколения, переданного Великобританией

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украина вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам в России. В российском минобороны предупредили, что если это случится, то Москва пойдет на ответные меры.

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.

Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.

"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.

Российское минобороны уже прокомментировало заявления Лондона.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - сообщили в минобороны России.

Россия уже обвинила Украину в нанесении ударов по целям на ее территории, в том числе по нефтебазе в Белгороде, но украинские силы отрицают свою причастность к атакам.

Оружие Украине от НАТО - помощь или участие

Западные страны предоставили Украине сотни миллионов долларов военной помощи с тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале. Украинские власти говорят, что этого все равно недостаточно для отражения российской агрессии, и на регулярных переговорах с западными лидерами просят увеличить поставки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинял НАТО в опосредованной войне и заявлял, что оружие, поставляемое западом Украине, станет мишенью для российских войск.

В понедельник Лавров заявил, что Запад подливает масла в огонь, предоставляя Украине военную помощь, и в очередной раз предупредил, что эти действия могут "привести к Третьей мировой войне".

Но Джеймс Хиппи считает, что члены НАТО очень осторожны в передаче оружия Украине и соблюдают все правила для того, чтобы у России не было возможности обвинить альянс в открытом противостоянии.

Британский министр вооруженных сил напомнил, что Россия говорила о конфликте с НАТО еще до начала войны, назвав эти утверждения чепухой.

По его мнению, несмотря на громкие заявления Сергея Лаврова, шансы того, что начнется полномасштабная война, ничтожно малы, поскольку никто не хочет такого исхода конфликта.

"Грань между защитой Украины и нападением на Россию становится все более размытой"

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Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Украина ведет экзистенциальную войну с Россией, поэтому неудивительно, что украинские военные нацелились на инфраструктуру, которая находится в России.

Столь же неудивительно, что западные державы не особо переживают, если часть их вооружений будет использоваться в таких ударах.

Что интересно в замечаниях Джеймса Хиппи, так это их откровенность.

В других конфликтах, например, в Йемене, британские министры были склонны очень сдержанно относиться к использованию британского оружия.

С одной стороны, замминистра обороны просто демонстрирует свою обычную откровенность. Он часто говорит больше как бывший военный, чем политик.

Но, с другой стороны, его замечания отражают все более активное участие НАТО в этой войне: западные державы предоставляют Украине все больше оружия - и оно все мощнее.

Одно дело - дать Украине противотанковые комплексы ближнего действия, другое - обеспечить ее беспилотниками и артиллерией, способной поражать цели за пределами страны.