Война в Украине, день 62-й: Путин встретился с генсеком ООН, НАТО помогает Украине новым оружием

26 апреля 2022, 19:54 GMT Обновлено 52 минуты назад

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Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Подпись к фото, Разрушенная железнодорожная станция в Мариуполе

Президент России Владимир Путин обсудил с генсеком ООН гуманитарные коридоры из Мариуполя, страны НАТО анонсировали поставки мощного оружия Украине, в России завели первое дело о "фейках" про армию на муниципальных депутатов.

Встреча Путина и Гуттериша

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Путин и Антониу Гуттериш за знаменитым длинным столом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал вторжение в Украину противоречащим Уставу ООН и предложил создать совместную группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Путин на это ответил, что все коридоры на самом деле открыты, а боевые действия на "Азовстали" в Мариуполе не ведутся, поскольку он распорядился их прекратить. Несколько дней назад Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать завод, а заблокировать его, но украинские власти сообщают, что обстрелы территории "Азовстали" не прекращались.

Путин заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в онлайн-формате, и дипломатические ресурсы себя не исчерпали.

Позже появилось заявление пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика о том, что Путин согласился на участие ООН и международного комитета Красного Креста в организации вывода мирных граждан с осажденной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В четверг Антониу Гуттериш намерен отправиться в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Поставки оружия для Украины

Автор фото, MoD / Crown Copyright 2022 Подпись к фото, Зенитная ракета Starstreak

На встрече во вторник на американской базе Рамштайн в Германии представители 40 стран обсудили военную помощь Украине.

Сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией и договорились о дальнейшем предоставлении оружия украинским войскам.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные встречи "контактной группы", которая будет обсуждать потребности Украины в обороне, теперь будут проходить ежемесячно.

В частности, Германия отправит Украине бронемашины Gepard и будет обучать ее военных, Франция поставит пушки Caesar с дальностью стрельбы 40 км, а Великобритания предоставит зенитные ракеты Starstreak и танки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия обвинила Украину в нанесении ударов по целям на ее территории, в том числе по нефтебазе в Белгороде, но украинские силы отрицают свою причастность к атакам.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи во вторник сказал, что Украина имеет законное право наносить удары по путям снабжения войск на территории России, и одновременно отметил, что полученное от Запада вооружение имеет соответствующую дальнобойность.

Минобороны России в ответ на это заявление пригрозило ударами по "центрам принятия решений в Киеве".

Министерство добавило, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран не обязательно будут проблемой" в случае таких ударов".

В Киеве снесли монумент "Дружба народов"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вторую скульптурную композицию рядом с демонтированным монументом "Дружбы народов" (на фото справа) закроют и также со временем разберут

В Киеве во вторник снесли советский монумент "Дружбы народов" - бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы под Аркой дружбы народов в 1982 году.

"Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Киеве начался снос памятника Дружбы народов. Видео

Сама арка останется на месте, но будет переименована в Арку свободы украинского народа.

Обыски у депутатов

В России, тем временем, завели первое дело по статье о "фейках" об армии в отношении муниципальных депутатов Москвы.

В Красносельском совете депутатов утром 26 апреля силовики взломали двери и изъяли всю технику, сообщил оппозиционный политик, депутат совета Илья Яшин.

По его данным, причина визита - уголовное дело по статье о "фейках" об армии, которое возбудили против двух депутатов. В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".

За антивоенные высказывания муниципальным депутатам грозит до 10 лет. Информацию об обысках подтвердил адвокат депутатов Сергей Тельнов. Правоохранительные органы это пока никак не комментировали.