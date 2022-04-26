Война в Украине, день 62-й: Путин встретился с генсеком ООН, НАТО помогает Украине новым оружием
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Президент России Владимир Путин обсудил с генсеком ООН гуманитарные коридоры из Мариуполя, страны НАТО анонсировали поставки мощного оружия Украине, в России завели первое дело о "фейках" про армию на муниципальных депутатов.
Встреча Путина и Гуттериша
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал вторжение в Украину противоречащим Уставу ООН и предложил создать совместную группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Путин на это ответил, что все коридоры на самом деле открыты, а боевые действия на "Азовстали" в Мариуполе не ведутся, поскольку он распорядился их прекратить. Несколько дней назад Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать завод, а заблокировать его, но украинские власти сообщают, что обстрелы территории "Азовстали" не прекращались.
Путин заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в онлайн-формате, и дипломатические ресурсы себя не исчерпали.
Позже появилось заявление пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика о том, что Путин согласился на участие ООН и международного комитета Красного Креста в организации вывода мирных граждан с осажденной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
В четверг Антониу Гуттериш намерен отправиться в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Поставки оружия для Украины
На встрече во вторник на американской базе Рамштайн в Германии представители 40 стран обсудили военную помощь Украине.
Сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией и договорились о дальнейшем предоставлении оружия украинским войскам.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные встречи "контактной группы", которая будет обсуждать потребности Украины в обороне, теперь будут проходить ежемесячно.
В частности, Германия отправит Украине бронемашины Gepard и будет обучать ее военных, Франция поставит пушки Caesar с дальностью стрельбы 40 км, а Великобритания предоставит зенитные ракеты Starstreak и танки.
Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи во вторник сказал, что Украина имеет законное право наносить удары по путям снабжения войск на территории России, и одновременно отметил, что полученное от Запада вооружение имеет соответствующую дальнобойность.
Минобороны России в ответ на это заявление пригрозило ударами по "центрам принятия решений в Киеве".
Министерство добавило, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран не обязательно будут проблемой" в случае таких ударов".
В Киеве снесли монумент "Дружба народов"
В Киеве во вторник снесли советский монумент "Дружбы народов" - бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы под Аркой дружбы народов в 1982 году.
"Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Сама арка останется на месте, но будет переименована в Арку свободы украинского народа.
Обыски у депутатов
В России, тем временем, завели первое дело по статье о "фейках" об армии в отношении муниципальных депутатов Москвы.
В Красносельском совете депутатов утром 26 апреля силовики взломали двери и изъяли всю технику, сообщил оппозиционный политик, депутат совета Илья Яшин.
По его данным, причина визита - уголовное дело по статье о "фейках" об армии, которое возбудили против двух депутатов. В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".
За антивоенные высказывания муниципальным депутатам грозит до 10 лет. Информацию об обысках подтвердил адвокат депутатов Сергей Тельнов. Правоохранительные органы это пока никак не комментировали.
Фигуранты дела - депутат совета Алексей Горинов, которого сегодня допросили и задержали, и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, которая ранее уехала из России.