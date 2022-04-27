В Петербурге журналистку, обвиняемую в "фейках" об армии, отправили в СИЗО

59 минут назад

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Автор фото, BUMAGA

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии из-за поста в телеграм-канале. Ей грозит до 10 лет колонии. Свидетелем по делу проходит ее дочь.

Суд посчитал, что обеспечить явку Пономаренко на следующие заседания без заключения под стражу будет невозможно, равно как и ограничить контакты со свидетелями по делу, передает издание Sota. Журналистку отправили на два месяца в СИЗО.

Как ранее сообщало петербургское издание "Бумага", следователь заявил, что одним из свидетелей по делу проходит несовершеннолетняя дочь Пономаренко.

В связи с этим, по мнению следствия, матери и дочери нельзя жить вместе, поскольку Пономаренко "может оказать влияние" на ребенка.

"Отобрали личные деньги, отобрали личный телефон, ноутбук у ребенка. Без законных представителей провели обыск, прекрасно зная, что отец в командировке, в мае вернется", - говорила Мария Пономаренко изданию SOTA.

При этом адвокат Пономаренко Сергей Подольский сообщил Би-би-си, что в материалах дела нет никакой информации о допросе ребенка и пока не ясно, что произошло на самом деле: "Это было заявление следователя одностороннее без предоставления документов о том, что кто-то допросил дочь Марии, и она якобы дала частично показания на свою мать. Мы в это не особо верим. Если это так, хотелось бы, конечно, знать, как легализовывался этот допрос, присутствовал ли педагог, присутствовал ли адвокат. Законные представители [родители] явно не присутствовали, потому что их не было в городе, ни отца, ни матери в тот момент. Очень большие вопросы к этому допросу".

"Мало того, следователь заявил, что надо оградить мать от общения с дочерью. Я там чуть не упал", - добавил Подольский.

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По оценке адвоката Ольги Гнездиловой, опрошенной Би-би-си в качестве независимого эксперта, привлечение детей как свидетелей против родителей - "чудовищная вещь". 51-я статья Конституции закрепляет, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, супруга и близких родственников.

"Дети и родители - это близкие родственники, - объясняет юристка. - Поэтому, конечно, дети не должны свидетельствовать против своих родителей. Во-первых, это разрушает семейные отношения, а вторая проблема в том, что дети гораздо более внушаемы, чем взрослые, и их можно обманывать, ими можно манипулировать".

"Здесь вопрос, в какую позицию их ставит государство, - говорит Гнездилова. - Должны ли эти дети сами знать эту статью и отказываться давать показания. Очевидно, что они могут не быть к этому [допросу] готовы, но тут, конечно, обязанность государства не то что разъяснить, а вообще даже такой вопрос перед детьми не ставить".

До 10 лет колонии

Пономаренко была задержана в Петербурге 24 апреля. Ее обвинили в распространении "фейков" про российскую армию из-за поста телеграм-канале с 1,5 тыс. подписчиков, речь в котором шла про Мариуполь, говорил ее адвокат.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 207.3 УК: эта статья предусматривает наказание до 10 лет колонии.

Пономаренко в суде заявила, что была одним из организаторов общественной кампании в защиту сирот в Алтайском крае (она недавно переехала в Петербург), из-за чего ей поступали угрозы, в том числе от участкового, который составил на нее негативную характеристику.

В Петербурге по делу о "фейках" про армию также проходит художница Саша Скочиленко. 13 апреля суд отправил ее в СИЗО за замену ценников в супермаркете на листовки с информацией о происходящем в Мариуполе.

Скочиленко признала факт распространения листовок, но отказалась согласиться с тем, что распространяла ложную информацию.

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