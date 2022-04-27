В приграничных с Украиной регионах России звучали взрывы. ФСБ объявила о задержании диверсантов

час назад

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Автор фото, Maria Pantyukhina/TASS Подпись к фото, Брянск. Пожар на территории нефтебазы

Власти трех российских регионов - Белгородской, Курской и Воронежской областей - в ночь на среду сообщили о взрывах, а ФСБ утром заявила, что при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян.

Белгород

Первым о взрывах сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, который "приблизительно в 3:35" проснулся "от громкого звука, похожего на взрыв", о чем он вскоре написал в своем телеграм-канале.

"В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал он в следующем посте.

Пожара и взрывов у села уже нет, передал днем с места событий корреспондент РИА Новости.

Старая Нелидовка находится примерно в 10 км от окраины Белгорода в сторону границы с Украиной. В Белгородской области уже не раз звучали взрывы. В частности, несколько раз снаряды с территории Украины попадали в село Журавлевка, сообщали власти.

29 марта губернатор писал о взрывах в районе села Красный Октябрь из-за пожара на складе боеприпасов. Рано утром 1 апреля он сообщил о взрывах и пожаре на нефтебазе в самом Белгороде в результате удара двумя боевыми вертолетами. Минобороны России обвинило в нападении на базу Украину. Киев официально не брал на себя ответственность за атаку.

Курск

Следующим сообщившим о взрывах был губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", - написал он уже утром в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что в небе над Курской областью был перехвачен, по его данным, украинский беспилотный летательный аппарат: "Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет".

Два дня назад курский губернатор уже сообщал о том, что расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника селе Боровское, а в начале марта рассказывал о том, как в поселке Теткино из-за короткого замыкания взорвалась боевая машина, которую ремонтировали на территории сахарного завода. Больше о взрывах в Курской области российские СМИ не сообщали.

Воронеж

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Третьим стал воронежский губернатор Александр Гусев. Утром он написал в телеграм-канале, что и в его области система ПВО "обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА" (беспилотный летательный аппарат). Как и в двух предыдущих случаях, никто не пострадал, следует из заявления Гусева.

"Было два хлопка в районе микрорайона [Воронежа] Шилово", - сказал ТАСС сотрудник местной администрации.

Местные жители написали в соцсетях, что ПВО сработала около 04:40, в воздух дважды поднимались самолеты, пишет ТАСС, отмечая при этом, что Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор. До границы с Украиной оттуда по прямой около 180 километров.

До сих пор сообщений о происшествиях, связанных с войной против Украины, из Воронежской области не поступало. Однако в двух ее приграничных районах был установлен высокий уровень террористической опасности. Аналогичные решения были приняты в Белгородской, Курской и Брянской областях.

В Брянской области два дня назад вспыхнул сильный пожар на нефтебазе "Транснефти". О его причинах официальной информации не было. Местные жители рассказывали о двух взрывах.

В среду глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил "задокументировать факты противоправных действий вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей". Речь идет о беспилотниках, следует из новости ТАСС.

Украина

Власти Украины не давали информацию о запуске беспилотников на территорию России и пожаре на складе боеприпасов. Неформальный комментарий при этом дал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам", - написал он в своем телеграм-канале.

По выражению Подоляка, "при такой интенсивности и объеме" российского военного вторжения в Украину "отсидеться не получится".

ФСБ

На фоне сообщений о взрывах, беспилотниках и работе ПВО в российских регионах ФСБ в среду заявила о задержании двух россиян, якобы готовивших диверсию в Белгородской области "на одном из объектов транспортной инфраструктуры". Спецслужба назвала их "сторонниками украинского нацизма".

Спецслужба опубликовала видео допроса задержанных. Произнесенные ими слова напоминают формулировки, которые пишут в протоколах допроса.

"Я смотрел железнодорожные пути, чтобы понять, по каким путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение пути и методы его выведения из строя", - сказал один из них. Второй произносит слова о том, что они якобы планировали "повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей". "Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете", - говорит человек на видео.

В начале апреля поступали сообщения о том, что в Беларуси десятки железнодорожников могли быть задержаны, в том числе в связи с актами саботажа. К "рельсовой войне" призывал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Помимо диверсии ФСБ заподозрила задержанных в Белгородской области в том, что те отправляли украинскому сайту "Миротворец" сведения о российских военнослужащих, воюющих в Украине. Свои действия они объяснили антироссийской позицией, утверждает ФСБ. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии), наказание - от 10 до 15 лет лишения свободы. Позиция защиты неизвестна, проверить утверждения о признательных показаниях Би-би-си оперативно не может.

Два дня назад власти сообщили о задержании шести россиян, придерживающихся ультраправых взглядов, по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и других представителей российской телепропаганды.

Приднестровье

Параллельно сообщениям из приграничных областей России продолжают приходить новости из Приднестровья. На этой неделе власти этого сепаратистского региона Молдовы заявили о серии взрывов, накануне лидер непризнанной республики Вадим Красносельский призвал руководство Украины расследовать "факты незаконного перемещения" боевых групп, по его данным прибывших из Украины и совершивших теракты.

В среду приднестровское МВД сообщило о выстрелах с украинской стороны в районе складов с боеприпасами в селе Колбасна, где располагается склад с боеприпасами бывшей советской 14-й армии. СМИ называют его одним из самых крупных в Европе.

МВД утверждает, что ночью над селом были замечены несколько беспилотников, запущенных из Украины, а утром были произведены выстрелы в направлении села. Пострадавших нет. Склады с боеприпасами в селе Колбасна охраняют российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что полностью разделяет оценку ситуации в Приднестровье, которую дала президент Молдовы Майя Санду. Она связала взрывы с противостоянием сил внутри региона. В Тирасполе с такой оценкой не согласились.

В Кремле в среду назвали провокационным заявление Арестовича о готовности Украины взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдова. Молдавские власти исключили любые силовые действия для возвращения Приднестровья под свой контроль.

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