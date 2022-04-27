Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже после остановки поставок газа. Европа готовится отказаться от российских энергоносителей

час назад

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Автор фото, Getty Images

Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в эти две страны.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пжидач заявил Би-би-си, что Россия стремится "разжигать разногласия" между западными союзниками.

По мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, отключение газа Польше - это ответ на польские санкции в отношении 50 российских компаний, среди которых "Газпром" и физических лиц.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

Накануне Россия объявила об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Новую схему оплаты для "недружественных стран" в марте утвердил Владимир Путин на фоне международных антироссийских санкций, вызванных войной в Украине.

Польская государственная газовая компания PGNiG подтвердила в среду, что поставки российского газа в Польшу остановлены.

Варшава называет действия российской стороны нарушением условий контракта и заверила население страны, что на этот случай уже давно были предусмотрены запасные варианты.

Марцин Пшидач заявил, что его страна уже несколько лет готовилась к возможному отключению от российского газа, предприняла меры и справится без услуг "Газпрома".

"Мы уже приняли ряд решений много лет назад, и сейчас есть разные варианты [получения газа] от других партнеров, включая США и страны Персидского залива", - сказал в комментарии Би-би-си Марцин Пшидач.

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Ситуация в Болгарии пока не до конца ясна. Власти страны заявляют, что в ночь на среду газопровод еще работал, но, по их словам, готовы к отключению.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна пересматривает все свои контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию, подчеркнув, что односторонний шантаж неприемлем.

Как сообщается, Болгария продолжит придерживаться общей позиции Евросоюза и готова платить за российский газ только в евро. При этом в Софии подчеркнули, что страна выполняет все условия нынешнего контракта, прописанные при его заключении. Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что Россия использует газ как политическое и экономическое оружие в нынешней войне.

Болгария зависит от российского газа более чем на 90%, но, по словам властей, альтернатива будет найдена, и пока речь об экономии газа в стране не идет.

Польша зависит от России в меньшей степени. В первом квартале этого года доля российского газа в закупках польской компании PGNiG составила 53%.

Адам Истон, корреспондент Би-би-си в Варшаве:

Прекращение газовых поставок не означает, что Польша сразу же окажется не в состоянии обеспечить запросы своих потребителей.

В последние годы она сократила свою зависимость от российского газа, покупает сжиженное сырье в Катаре и соединила свои газопроводы с европейским рынком.

К тому же зима позади, и спрос меньше.

Однако сырье "Газпрома" составляет больше половины всего газового импорта Польши. И это огромная ниша, которую надо заполнить.

Польша не единственная страна ЕС, стремящаяся отказаться от российской энергии.

На весьма ограниченном газовом рынке развернулась большая конкуренция.

С наступлением следующего отопительного сезона Польша может столкнуться с нехваткой сырья, и в этом случае ей придется ввести ограничения на потребление газа в больших промышленных секторах.

Запасные варианты

По словам замглавы МИД Польши Марцина Пшидача, сложившаяся ситуация показала, насколько Россия ненадежный бизнес-партнер. Он призвал колеблющиеся европейские страны, в частности, Германию поддержать запрет на импорт российских энергоресурсов.

Польша сама планировала полностью отказаться от российского газа к концу этого года, когда истекает срок прежнего контракта.

По словам властей, польские газохранилища заполнены на 80%.

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Страны Европы давно приступили к поиску вариантов получения газа в обход России.

В частности, у Польши в городе Свиноуйсьце есть большой терминал сжиженного природного газа (СПГ) .

1 мая должно открыться новое соединение газопровода с Литвой, которое даст Польше доступ к газу с литовского СПГ-терминала.

А в октябре заработает новый газопровод из Норвегии, известный как "Балтийская труба". К концу года он должен выйти на полную мощность и заменить все российские поставки, которые составляют около 40% всего импорта природного газа в ЕС.

Евросоюз уже приступил к сокращению импорта российского газа на две трети. На очереди отказ от российской нефти.

Великобритания обязуется полностью прекратить закупки нефти к конце этого года.