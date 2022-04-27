Почем, сколько, как платить: что нужно понимать о росте закупок Индией нефти из России

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рост мировых цен на нефть беспокоит власти Индии, а Россия предлагает льготные условия

Несмотря на непрекращающиеся призывы Запада к Индии дистанцироваться от России после нападения на Украину, Дели вдвое с лишним увеличил объемы закупок российской нефти по сравнению с прошлым годом.

Индийское правительство в свою защиту заявляет, что за целый месяц покупает у России меньше нефти, чем Европа за один день.

Почему Индия покупает больше российской нефти?

Индия воспользовалась льготными ценами, предлагаемыми Россией, в то время, когда мировые цены на энергоносители растут.

США признают, что со стороны Индии нарушений режима антироссийских санкций нет, но напоминают, что любая поддержка России означает поддержку ее военной агрессии.

В ходе визита в Дели в марте этого года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Индию остерегаться зависимости от России. В то же самое время в Индию с визитом приезжал и глава МИД России Сергей Лавров.

Он заверил индийских партнеров, что Россия готова обсудить выгодные условия импорта любых энергоресурсов и товаров, но предупредил, что оплата должна производиться в рублях.

Откуда Индия получает нефть?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индия импортирует более 80% потребляемой нефти

Индия занимает третье место в мире по объемам потребляемой нефти после США и Китая. Более 80% сырья страна импортирует.

По данным исследовательской группы Kpler, в 2021 году доля российской нефти составляла лишь 2% от общего объема. Речь идет о 12 млн баррелей высокосернистой нефти сорта Urals.

Основными экспортерами нефти на индийский рынок в прошлом году были страны Ближнего Востока. Значительная доля также пришлась на США и Нигерию.

В январе-феврале этого года Индия не приобрела у России ни одного барреля. Зато контракты на покупку Urals, покрывающие март, апрель, май и июнь, по данным группы Kpler, в сумме превышают 26 млн баррелей, и это вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Сколько платит Индия?

После вторжения российских войск в Украину число покупателей российской нефти заметно сократилось. Некоторые правительства и компании решили полностью отказаться от российских энергоносителей, что привело к падению цен, в частности, на сорт Urals.

Точная цена, предложенная Россией Индии, неизвестна, но аналитики нефтяных рынков полагают, что скидка на Urals по отношению к нефти Brent, которую принято брать за основу при регулировании цен, составляет порядка 30 долларов за баррель.

Обычно нефть этих двух марок продается по примерно одинаковой цене. Но в марте цена Urals упала настолько, что разница между ними достигла исторического максимума.

"Поэтому Индия, скорее всего, купит хотя бы часть этой [российской] нефти со значительной скидкой", - говорит аналитик Kpler Мэтт Смит.

Побочные эффекты финансовых санкций

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индия с населением почти 1,4 млрд человек - третья в мире страна по потреблению нефти после США и Китая

Несмотря на привлекательную цену, индийские компании, занимающиеся нефтепереработкой, столкнулись с проблемой оформления сделок из-за международных санкций, наложенных на российские банки.

Это очень затрудняет торговые отношения для обеих сторон.

Один из вариантов, который рассматривает Индия, - система оплаты в местной валюте, при которой Россия будет расплачиваться с индийскими экспортерами в рублях, а не в долларах или евро.

США дали ясно понять Дели свое отношение к такой схеме, заявив, что она может поддержать курс рубля или подорвать финансовую систему, основанную на долларе.

Где еще Индия может купить нефть?

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По данным аналитической компании Refinitiv, с февраля этого года Индия значительно увеличила объемы закупок американского сырья.

Однако эксперты считают, что стороны не смогут долго поддерживать такой уровень продаж, так как США понадобится собственная нефть на восполнение объемов, которые раньше закупались у России.

США полностью отказались от импорта российских нефти, газа и угля в связи с нападением России на Украину.

При этом вскоре может возобновиться торговля между Индией и Ираном, которая была прервана три года назад из-за американских санкций, наложенных на Иран.

До этого между Дели и Тегераном действовал бартерный механизм торговли, и стороны надеются к нему вернуться.

Это будет зависеть от того, как быстро удастся решить вопрос иранской ядерной программы. С ноября прошлого года в Вене прошло около 10 раундов переговоров с участием Ирана, США, Евросюза, России и нескольких европейских стран.