Война в Украине: спецэфир Русской службы Би-би-си

час назад

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Войну в Украине предсказывали за полгода до ее начала. Началась она с ракетных обстрелов и вторжения российских войск с севера, востока и юга.

Потом были санкции против России, и миллионы украинских беженцев устремились в Европу. С тех пор мы узнали о зверствах в Буче и уничтожении Мариуполя.

Прошло больше двух месяцев, о капитуляции Украины речи не идет. Мирные переговоры зашли в тупик. Скорого окончания войны тоже не видно.

Как изменились за эти два месяца Украина и Россия, кто ближе к победе, и какой может быть победа и окончание войны? Как меняется российское общество и российская власть, как меняется отношение Запада и его помощь Украине? Какую роль играет церковь в военной кампании России, и как война ее меняет - и в России, и в Украине?