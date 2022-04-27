Война в Украине, день 63-й: Путин грозит Западу, Европа ищет замену российскому газу

51 минуту назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разрушенная церковь в селе Лукашевке Черниговской области, которая, по словам жителей, использовалась российской армией в качестве склада боеприпасов

Президент России Владимир Путин пообещал дать "молниеносный ответ" в случае вмешательства стран Запада, Европа готовится отказаться от российского газа, Великобритания призывает дать Украине больше оружия.

"Молниеносный ответ" Путина

Автор фото, EPA Подпись к фото, На заседании Совета законодателей Владимир Путин заявил, что Киев уготовил украинскому народу "роль расходного материала", и что власти Украины готовили атаку на Донбасс

Президент России вновь угрожает последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется", - сказал Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

Итоги двух месяцев войны, которую в Кремле называют "специальной военной операцией", Путин прокомментировал кратко: "Наши офицеры героически выполняют свой долг, все задачи будут решены".

Больше оружия для Украины

Автор фото, EPA Подпись к фото, Страны Запада уже поставили Украине оружия на сотни миллионы долларов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить свою поддержку Киева и, в том числе, поставить стране обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы, и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - заявила она в среду вечером.

По мнению Трасс, ситуация в Украине может повернуться в любую сторону, поэтому Запад не должен расслабляться по поводу исхода войны.

Трасс также заявила, что НАТО, как структура, предназначенная для обеспечения мира и безопасности, подвела Украину.

Поэтому НАТО, по ее мнению, должна стать по-настоящему глобальной организацией, а экономическая зависимость мира от стран, склонных к агрессии, должна быть сведена к минимуму.

Европа ищет замену российскому газу

Автор фото, EPA Подпись к фото, Европейские страны говорят, что Россия использует газ как политическое и экономическое оружие в нынешней войне

Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже, после того как "Газпром" прекратил поставки газа в эти две страны. Россия объявила об остановке поставок газа в связи с отказом этих стран платить за него в рублях, а не в евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

Замглавы МИД Польши Марцин призвал колеблющиеся европейские страны, в частности, Германию поддержать запрет на импорт российских энергоресурсов.

Польша планировала полностью отказаться от российского газа к концу этого года, когда истекает срок прежнего контракта. В первом квартале этого года доля российского газа в закупках польской компании PGNiG составила около 53%.

Болгария зависит от российского газа более чем на 90%, но, по словам властей, альтернатива ему будет найдена, и пока речь об экономии газа в стране не идет.

Обострение в Приднестровье

Автор фото, Reuters/Transnistria Interior Ministry Подпись к фото, Некоторые эксперты в России предполагают, что вышки радиотелецентра в Приднестровье использовались российской разведкой

В течение 48 часов на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов, в результате которых пострадало здание министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к официальным структурам Молдовы) и выведены из строя вышки радиотелецентра.

МВД Приднестровья сегодня сообщило, что все объекты государственной важности взяты под охрану.

Кто ответственен за эскалацию - неизвестно. Но есть несколько версий того, кому она выгодна:

России. Эскалация в Приднестровье совпала с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева, который заявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой - еще и захват всего юга Украины. Он же заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там якобы притесняется русскоязычное население.

Молдове. Русскоязычная прослойка молдавского общества не исключает, что Молдова сама могла устроить провокацию, чтобы повысить уровень террористической угрозы в стране и на этом основании полностью запретить празднования 9 мая.

Украине. В приднестровском селе Колбасна, на границе с Украиной, находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов. Он появился еще в 1940-х годах, но основную часть оружия туда свезли на хранение после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других стран бывшего соцлагеря. Украина в условиях нехватки вооружений может быть крайне заинтересована в том, чтобы завладеть этим складом.

Интриги сегодня добавил внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, который заявило, что Украина может захватить Приднестровье, но только после обращения Молдовы.

Уголовные дела за посты

Автор фото, Andrey Bok Подпись к фото, Мария Пономаренко была задержана в Петербурге 24 апреля

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Суд в Санкт-Петербурге отправил на два месяца в СИЗО журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии из-за поста в телеграм-канале с 1,5 тыс. подписчиков, речь в котором шла про Мариуполь.

Ей грозит до 10 лет колонии. Следователь заявил, что свидетелем по делу проходит несовершеннолетняя дочь Пономаренко, которая якобы дала показания против матери. Однако, адвокат журналистки говорит, что ему ничего не известно про допрос дочери.

Сегодня же из-за поста в "Фейсбуке" на игрока передачи "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова завели дело о реабилитации нацизма. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.