Путин снова пригрозил Западу ответом в случае вмешательства в войну. Как понимать его слова?

40 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Российский президент Владимир Путин вновь пригрозил последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине, пообещав дать "молниеносный и быстрый" ответ.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.

Он в очередной раз заявил о наличии планов нападения на Крым и Донбасс и сказал, что российские военные предотвратили "реальную опасность, которая нависла над Россией".

Действия России Путин назвал правильными и своевременными, подчеркнув, что "специальная военная операция" в Украине идет по плану.

"Наши офицеры героически выполняют свой долг, все задачи будут решены", - добавил он.

Что еще сказал Путин

Оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна как Россия;

Экономика России устояла, не посыпалась под ударом санкций;

У России много сторонников за рубежом;

Патриотизм - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для российского общества;

Попытки запугать журналистов, "занимающих патриотическую позицию", обречены на провал.

Как понимать слова Путина?

Владимир Путин второй раз за время войны с Украиной упоминает о возможности применения ядерного оружия.

27 февраля он объявил о переводе сил сдерживания "в режим особого боевого дежурства". Теперь он сказал, что в случае, если кто-то вмешается в происходящие события со стороны, ответ будет молниеносным.

Путин не сказал, что имеет в виду именно ядерные силы, а лишь упомянул некие "инструменты", которыми располагает и готова воспользоваться Россия. Однако сам термин "ответно-встречный" удар - из области именно ядерного сдерживания.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Впрочем, как и в заявлении, сделанном в феврале, в его последних словах не содержится каких-то новых положений, которые можно было бы считать изменением концепции применения ядерных сил.

В июне 2020 года Россия опубликовала документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", в котором излагались, в частности, условия применения ядерного оружия.

Одно из этих условий - получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию. Другими словами, решение о нанесении удара в Москве принимается после того, как там точно узнали, что в направлении России стартовали межконтинентальные ядерные ракеты, даже если они еще не долетели до цели.

Именно такой удар называется "ответно-встречным".

Существует понятие "ответного" удара, который наносится после того, как ракеты противника уже достигнут цели. В российском стратегическом документе он фигурирует - и может быть нанесен в случае "применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников".

Теоретически есть также "упреждающий" удар, когда противника атакуют еще до старта его ракет, но в "Основах государственной политики" он не описан.

"Неприемлемые угрозы стратегического характера", о которых упомянул Путин 27 апреля, в концепции также фигурируют, правда не буквально в такой формулировке - ядерные силы, согласно этому документу, Москва может задействовать в случае "агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".