Британского диджея Тима Вествуда обвинили в "сексуальном хищничестве". Бывшие поклонницы говорят, что он сломал им жизнь

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Британского диджея и радиоведущего Тима Вествуда обвинили в домогательствах. Семь темнокожих женщин заявили, что, используя свое положение в музыкальной индустрии, Вествуд приставал к ним и склонял к сексуальным отношениям. Диджей покинул свое шоу меньше чем через 24 часа после того, как стало известно об обвинениях.

Совместное расследование Би-би-си и газеты Guardian обнародовало рассказы семи женщин, которые, по их словам, столкнулись с непристойным поведением Вествуда в период с 1992 по 2017 годы.

Тим Вествуд, которому сейчас 64 года, в течение последних девяти лет вел субботнее вечернее шоу на хип-хоп радиостанции Capital Xtra. С 1994 по 2013 годы он был ведущим программ на BBC Radio 1 и радио 1Xtra.

Диджей известен тем, что предоставляет платформу для молодых исполнителей, а гостями его программ были практически все звезды мирового хип-хопа - от Эминема до Карди Би.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Тим Вествуд во время своего шоу на радио Capital Xtra

Для своих собственных сетов Вествуд выбрал псевдоним Big Dawg, под которым выступал в ночных клубах по всей Великобритании и за рубежом. Параллельно с радиошоу Вествуд вел свой собственный канал в YouTube.

Менее чем через 24 часа после того, как расследование вышло в эфир, Тим Вествуд покинул свое шоу на Capital Xtra, заявила компания Global Radio, которой принадлежит радиостанция. Два его предстоящих диджейских сета в Бирмингеме и Богнор-Риджисе также были отменены.

Тим Вествуд категорически отрицает обвинения, его представитель назвал их полностью ложными.

"За 40-летнюю карьеру никогда не было никаких жалоб против него официально или неофициально. Тим Вествуд решительно отвергает все обвинения в правонарушениях", - сказано в заявлении представителя диджея.

В чем обвиняют Вествуда

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Женщины, которые рассказали свои истории журналистам Би-би-си и Guardian в документальном фильме телеканала BBC Three "Тим Вествуд: Злоупотребление властью", обвинили диджея в "хищническом сексуальном поведении" - в частности в том, что он трогал их за интимные части тела без разрешения и побуждал вступать с ним в интимные отношения, злоупотребляя своим высоким статусом в музыкальной индустрии.

Все они - темнокожие, и все познакомились с Вествудом благодаря его работе. До этого расследования они не были знакомы между собой.

По их словам, они встречались с Вествудом, подчас приезжая в Лондон на поезде из отдаленных городков, в надежде, что это поможет дать толчок их музыкальной карьере. Вместо этого он, как они рассказывают, привозил их к себе в квартиру, где начинал к ним приставать и в итоге склонял к интимным отношениям, хотя они изначально этого не желали.

Женщины рассказали, что подобное отношение с его стороны глубоко травмировало их, наложив отпечаток на всю их дальнейшую жизнь.

Подпись к фото, Кадр из документального фильма BBC Three "Тим Вествуд: Злоупотребление властью"

Одна из женщин, Тамара (имена обвинительниц изменены в целях защиты их частной жизни) познакомилась с диджеем в 1992 году, когда ей было 17 лет. В то время она была участницей R&B-группы.

В интервью Guardian, уже после выхода документального фильма, она сказала, что рада тому, что Вествуду пришлось уйти из своего шоу и их голоса услышали, хотя, как она выразилась, "оглушительная тишина" в первые 24 часа после расследования заставила ее думать, что последствий не будет.

"Теперь я думаю, что обвинения были слишком громкими и многочисленными, чтобы его шоу могло продолжаться. Мысль о том, что он будет по-прежнему вести свое шоу регулярно по субботам, была для меня просто ужасной", - сказала она.

Еще одна женщина, Памела (имя изменено), раскритиковала Би-би-си за то, что корпорация обеспечила Вествуду статус, известность и положение, которым он злоупотреблял и которое, как она утверждает, способствовало его поведению.

"Он такая крупная общественная персона, а ты просто девушка из маленького городка. Кому скорее поверят люди?" - говорит она.

Она также отметила, что разочарована, но не удивлена критикой в свой адрес и в адрес других женщин, которые решили рассказать свои истории журналистам. По ее словам, в комментариях к расследованию люди пишут, что женщины сделали это ради внимания и денег.

"Но я думаю, что те, кто это пишет, просто были самыми худшими учениками в классе", - считает Памела.

Какой была реакция общественности

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви назвал показания женщин "сильными и ужасающими" и призвал всех, кто столкнулся с домогательствами и располагает доказательствами, не молчать.

Дэйви при этом сказал, что не нашел никаких свидетельств того, чтобы в корпорацию поступали жалобы на диджея, когда тот работал на Би-би-си.

В то же время он заверил, что если у кого-то есть свидетельства того, что диджей злоупотреблял своим положением во время работы в корпорации, то они будут рассмотрены.

"Если что-то всплывет, мы полностью расследуем это. Если у людей есть доказательства того, что мы за чем-то не уследили, принесите их нам. - заявил Тим Дэйви. - Мы проверим все, что угодно, и будем копать, копать и копать".

Британский пионер хип-хопа Дебби Прайс, бывшая участница рэп-дуэта Cookie Crew из Южного Лондона, заявила что пришло время для честного и открытого разговора о репутации Вествуда и его отношений с афроамериканской музыкой.

"Наша культура, наша музыка, наше творчество - все, что касается нас, прививалось носителями иной культуры поколениями, и я думаю, что люди очень, очень устали. Они истощены", - заявила она.

Андреа Саймон, директор Коалиции по борьбе с насилием в отношении женщин, сказала, что ни одна женщина не должна бояться сообщать о пережитом только потому, что ей могут не поверить.