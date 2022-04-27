"Газпром" перекрыл газ нескольким странам ЕС. Выживут ли они без него? А Россия - без их денег?

Анастасия Стогней, Ксения Чурманова

Би-би-си

45 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Польша, а вслед за ней и Болгария отказались платить за газ по предложенной российским президентом Владимиром Путиным схеме. В среду "Газпром" перстал качать им газ. Русская служба Би-би-си разбиралась, велика ли эта потеря для российского экспорта, и что ждет самих "отказников".

Утром 27 апреля Россия перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него "в рублях". Вечером того же дня стало известно, что их примеру последуют Финляндия (заявила министр страны по делам Европы) и Эстония (сказал глава местной газовой компании).

"Газпром" пока не отреагировал, но, судя по кейсам других стран, остановка прокачки - вопрос ближайшего времени.

В чем конфликт

"Газ за рубли" - не совсем корректное название для схемы, из-за которой закручиваются вентили. Ее суть в том, что "недружественные" страны (в частности, весь ЕС) должны платить за газ в валюте - как и прописано в контрактах - но не на европейский счет "Газпрома", а на свой собственный счет в российском "Газпромбанке".

Такие счета уже открыли 10 стран, одной из них может быть Италия, пишет Bloomberg. Официально на российскую схему пока согласилась только Венгрия.

Получив валюту от покупателя, "Газпромбанк" должен сам обменять ее на рубли и зачислить их на счет продавца - "Газпрома". То есть, не покупатель "платит рублями", а "Газпром" "получает оплату в рублях". Когда рубли попадут ему на счет, обязательство об оплате будет считаться исполненным.

Последний этап - и главное отличие новой схемы от прежней ("Газпром" давно был обязан менять часть валютной выручки на рубли), и главный камень преткновения. Еврокомиссия видит здесь возможное нарушение санкций. Она объясняет это так: процесс конвертации полностью в руках российских властей, а значит к нему может получить доступ ЦБ (который, согласно санкциям, должен быть отрезан от валютных транзакций).

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Также в законе о "газе за рубли" не зафиксировано, в какой срок "Газпромбанк" должен поменять валюту - значит, процесс может быть долгим. Тогда платеж превратится в займ российскому юрлицу от европейского, что тоже запрещено санкциями.

Однозначно "чистый" с санкционной точки зрения вариант - делать все по-старому: Россия считает контракт оплаченным в момент, когда валюта "падает" на счет "Газпрома" (где он открыт - неважно), поясняет Еврокомиссия.

Ее глава Урсула фон дер Ляйен назвала отказ "Газпрома" качать нефть в Польшу и Болгарию еще одной провокацией. "Ничего удивительного, что Кремль использует энергоресурсы для шантажа", считает она.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался считать новую схему шантажом и назвал ее закономерным шагом в ответ на то, что у России "украли значительную часть резервов".

Скорее всего, так и есть - в том смысле, что схема действительно стала выражением опасений российских властей, что "европейские покупатели газа направят евро на европейские счета и сами же их арестуют", иронизировала в разговоре с Би-би-си экономист банка "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Она считает такой сценарий маловероятным.

Что ждет Польшу и Болгарию

Сначала им будет непросто, как и всем европейским странам. На Россию приходится 40% от всех поставок газа в ЕС - поэтому отказаться от него будет сложнее, чем от нефти и угля.

При этом положение Болгарии и, в первую очередь, Польши гораздо выгоднее, чем их соседей.

Во-первых, их многолетние контракты с "Газпромом" и так истекали в нынешнем году, говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Во-вторых, у них есть очевидные альтернативы российскому газу.

Для Польши это Baltic Pipe - газопропровод из Норвегии, который должны достроить к октябрю 2022 года, аккурат под отопительный сезон. "Норвежский газ будет немного дороже российского, но разница несущественная", - говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Польша полностью готова отказаться от российского газа, уверяет уполномоченный ее правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он надеется, что по Baltic Pipe страна будет получать 10 млрд кубометров газа в год. Почти столько же - 9,67 млрд - в нее качал "Газпром" (это его официальные данные по итогам 2020 года, более поздних нет).

С Болгарией все сложнее. С одной стороны, она почти на 90% зависит от российского газа. С другой, в страну поступает газ из Азербайджана. Салихов подчеркивает, что Болгария и раньше собиралась отказываться от российского газа, но не из-за политики, а потому что азербайджанский - дешевле. Вот-вот запустится интерконнектор (дополнительный трубопровод) Греция -Болгария, и страна сможет существенно нарастить его поставки.

Наконец, у Греции есть плавающий терминал для сжиженного природного газа (СПГ), который тоже может покупать Болгария. Все это не гарантия, что Болгария вообще не ощутит потерю российского газа. Но, по крайней мере, у нее есть инфраструктура для этого.

Не исключено, что эти страны продолжат получать российский газ через перекупщиков, допускает Салихов.

"В Европе единый рынок газа, поэтому больших сложностей, кроме политических, не будет. На уровне компаний такую схему можно организовать", - объясняет он.

Появятся ли новые "отказники"

Еврокомиссия еще в прошлом году сформулировала план постепенного разрыва газовых отношений с Россией. Он был достаточно расслабленным, с дедлайном в 2050 году. Но война внесла коррективы.

Новый план, анонсированный восьмого марта, расписан до 2030 года. По нему страны ЕС обяжут заполнять хранилища газа как минимум на 90% к первому октября каждого года (обычно к началу отопительного сезона они заполнены на 20-30%). О чьем газе речь и может ли он быть российским, не уточняется.

Также страны будут активно наращивать поставки газа, в частности, СПГ из Норвегии (23% всех поставок в ЕС сейчас), Алжира (12%), Катара (5%), США (6%), Азербайджана и других стран.

Последний пункт плана - форсированный переход на возобновляемую энергию. Для этого власти ЕС, среди прочего, хотят ускорить сертификацию всех проектов в этой сфере и призывают европейцев устанавливать солнечные батареи на крыше своих домов.

Сложнее всего это будет сделать крупнейшим потребителям газа - Германии, Италии и Франции, говорит Салихов из Института энергетики и финансов.

Как это повлияет на Россию

"Для "Газпрома" потеря Польши и Болгарии - это потеря выручки, сокращение инвестиций, возможно - консервация месторождений. Для российского бюджета - потеря налогов", - предупреждает Суверов из "Арикапитала".

На Польшу и Болгарию, которым уже прекратили поставлять газ, приходилось порядка 8-9% его экспорта из России в Европу. При очень грубом подсчете это эквивалентно примерно 600 млрд рублей (исходя из размера чистой прибыли "Газпрома" в 2021). Ощутимо, но некритично.

Для сравнения, в Германию и Францию шло 45% всего экспорта "Газпрома". Потеря этих стран была бы гораздо более болезненной и исчислялась бы уже триллионами рублей.