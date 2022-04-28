Без АБС и на китайских деталях. Что станет с АвтоВАЗом после ухода "Рено"

час назад

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Автор фото, Andrei Kholmov/TASS Подпись к фото, Lada Largus - практически единственный компактвэн, который производился в России

Французский автомобильный концерн Renault планирует продать свою долю в АвтоВАЗе российскому государственному предприятию НАМИ. Фактически это означает национализацию компании - как уверяют российские чиновники, временную. Русская служба Би-би-си рассказывает, можно ли будет в России купить Renault и как будут выглядеть автомобили Lada.

На этой неделе стало известно о первой национализации в России: французская Renault окончательно покидает страну, а долю в российском концерне АвтоВаз и свой московский завод фактически передает в государственную собственность.

У французского автомобильного концерна 68% акций АвтоВАЗа, а остальные 32% принадлежат госкорпорации "Ростех". Пакетом Renault будет владеть федеральное государственное предприятие НАМИ, подведомственное минтрансу.

Кроме того, Renault планирует передать акции своего московского завода "Автофрамос" городу Москве. На этом заводе выпускались кроссоверы Renault Duster, Captur, Arkana и Nissan Terrano, но теперь, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, там будут производить другие автомобили.

"Автофрамос" изначально создавался как совместное предприятие Renault и правительства Москвы, но в 2012 году был полностью выкуплен французами.

"Покупать или тем более национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением", - сказал министр.

Цена сделки символическая - один рубль. Однако Renault оставляет возможность вернуть акции в будущем, если передумает, сказал Денис Мантуров.

"Да [уходят], но с опционом на пять или шесть лет - срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет", - цитирует министра ТАСС.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Lada Xray - еще один кандидат на выбывание, по мнению экспертов

У Renault в России было 45 тысяч сотрудников. Помимо московского завода, Renault производил седаны Logan и хэтчбеки Sander на предприятии в Тольятти. Информации о том, будет ли полностью свернуто или возобновлено их производство, нет.

Какие модели может потерять АвтоВАЗ?

Автомобильные эксперты, к которым Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием, считают, что уход Renault скажется на моделях автомобилей, производимых самим АвтоВАЗом.

Российская компания, вероятно, лишится прежде всего тех моделей, которые были созданы на базе автомобилей Renault и в которых было много импортных комплектующих, прогнозируют эксперты.

Это Lada Xray - ближайшая родственница французских автомобилей Sandero, Lada Vesta, а также Largus, который выпускался в пассажирской и коммерческой версиях.

Таким образом на конвейерах АвтоВАЗа останутся две модели "Нивы", а также "Гранта" и "Веста". Правда, в последней, по словам исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, довольно много иностранных комплектующих, требующих замены. Эксперт назвал эти модели "историческим сегментом" АвтоВАЗа.

Какие функции могут потерять российские автомобили?

Даже эти модели в результате придется собирать в упрощенной комплектации: замену импортными деталям можно найти, но часть функций может быть утрачена.

"Возможно, придется отказываться от компонентов АБС [антиблокировочной системы, которая не дает колесам блокироваться во время торможения], от навигаторов и так далее. То есть с электронными компонентами, которые было дешевле импортировать, а в России производства таких компонентов нет", - объясняет Удалов.

Автор фото, Sergei Smolsky/TASS Подпись к фото, Lada Kalina была представлена в начале 2000-х

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В то же время автомобильный автоэксперт Алексей Хресин считает, что в нынешней ситуации откат автомобильных поколений назад будет не критическим.

"Лада Гранта" - это "Калина", а "Калина" была презентована в начале 2000-х годов. Это машина 15-летней давности. Я не вижу особенно никаких проблем, потому что блок управления двигателем у нас на "Ладе" до определенного времени использовался отечественный, а без АБС и без мультимедии раньше как-то ездили и теперь можно обойтись", - сказал он.

По словам Хресина, некоторые импортные запчасти Россия сможет заменить на китайские. "Китайцы на заказ могут сделать все, что угодно, если партия будет достаточно интересная для них", - сказал он.

"Это не будет подделка, на них не будет логотипа Renault, но это будут оригинальные запчасти из Китая, на которых будет стоять логотип их изготовителя. А то, что они по каким-то параметрам подходят, то уж извините, так получилось", - рассказал Алексей Хресин.

У АвтоВАЗа уже есть опыт выпуска "упрощенных" моделей. Как пишет автомобильный сайт Auto.ru, в 2021 году из-за мирового кризиса в производстве микрочипов производитель автомобилей запустил "антикризисную" версию моделей Vesta, Xray и Largus под названием Comfort Light. На них не устанавливали "мультируль" с кнопками управления различными электронными системами, а также медиасистемы.

Кроме того, в последнее время в прессе появилась информация, согласно которой АвтоВАЗ на неопределенное время перестанет выпускать машины с автоматической коробкой передач, потому что такие коробки не производятся в России.

Так, портал "5 колесо" сообщил, что у дилеров уже заканчиваются машины с автоматической коробкой, а новые заказы на такие версии временно не принимаются.

Как дорожает Lada

С начала войны в Украине АвтоВАЗ уже дважды резко поднимал цены - в конце февраля и начале марта.

Например, одна из самых популярных моделей Lada Granta в кузове седан до первого повышения 28 февраля стоила 598 900 рублей (8 120 долларов США). Сейчас ее стоимость на официальном веб-сайте "Лада" - 727 900 рублей (9 869 долларов).

Популярный у малого бизнеса универсал Lada Largus в феврале стоил 829 900 рублей (11 250 долларов), а на момент написания этого материала - уже 1 235 900 (16 700 долларов). Niva Legend подорожала с 693 900 (9 400 долларов) до 818 900 рублей (11 100 долларов).

Цены на автомобили поднимал не только АвтоВАЗ. По информации сайта Autonews.ru на конец марта, машины Hyundai в России подорожали на 14-30%, Kia — на 10-21%, Toyota - на 10-26%, Nissan - на 29-41%.

У Renault, которая входит в альянс с Nissan и Mitsubishi, был отмечен самый высокий рост цен среди европейских производителей - 35-42%. Второе место у Peugeot, чьи машины стали дороже на 35-50%.

Это сказалось и на ценах на запчасти и техобслуживание. По информации портала Лада.онлайн, стоимость техобслуживания поднялась для всех моделей. Правда, компания не фиксирует эти расценки, а только рекомендует их для официальных сервисов, а кроме того, она это делала дважды в 2021 году.

Проблемы с выпуском

В конце февраля - начале марта производство автомобилей в России стало замедляться. Главной причиной стала нехватка деталей - их поставки стали приостанавливаться из-за начала войны. Кроме того, логистика до конца не смогла восстановиться после коронавирусных ограничений.

АвтоВАЗ был даже вынужден отправить своих сотрудников в трехнедельный отпуск, который закончился 25 апреля. По информации "Автостата", это произошло из-за того, что компания планировала накопить детали для возобновления производства. Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован на период с 25 июля по 14 августа.

Renault приостановила производство на своем заводе в Москве 23 марта. Тогда же компания объявила, что будет искать возможности выхода из АвтоВАЗа.

К тому моменту, как писали "Ведомости", поставки машин в Россию прекратили General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota, Volkswagen и Mazda.

Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Hyundai и Skoda Auto остановили производство.

Как рассказал 28 апреля глава минпромторга Денис Мантуров, легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские Hyundai и Kia, у которых есть запасы комплектующих, а также китайский Haval. Позже Hyundai опровергла информацию о том, что сама компания и ее дочка Kia продолжают собирать автомобили в России.

В результате российский автомобильный рынок в марте просел на 62,9%, или на 93 547 штук по сравнению с мартом 2021 года. По информации "Ассоциации европейского бизнеса", в марте 2022 года продажи составили всего 55 129 автомобилей.