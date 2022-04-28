Бывший губернатор Сахалина получил новый срок - 15 лет строгого режима

39 минут назад

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Автор фото, Ivan Balov/TASS

Фигурант одного из самых громких коррупционных скандалов в России - бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин - приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Это уже второй срок - 13 лет колонии он получил в 2018 году.

Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора виновным по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

15 лет - это окончательное наказание, следует из приговора. "Путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Южно-Сахалинского городского суда в феврале 2018 года", - сказано в нем. Обвинение просило для Хорошавина общий срок по двум делам 17,5 лет строгого режима.

Проходивший по тому же делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил девять лет колонии строгого режима.

По второму уголовному делу Хорошавин обвинялся в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговор Хорошавину и Лескину судья оглашала в течение четырех дней, сообщает портал Sakh.com.

Взятки за выборы

По версии следствия, группа чиновников, возглавляемая Хорошавиным, в 2014 году организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от людей, которые хотели участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска. "Всего злоумышленниками получено свыше 100 млн рублей", - сообщала прокуратура.

По делу также проходили экс-мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин и бывший замглавы аппарата губернатора и правительства Анатолий Макаров. Они покинули Россию.

Лобкин, по данным СМИ, уехал в США. Политтехнолога Макарова задержали в декабре 2018 года в Тбилиси, но летом следующего года, как писал Sakh.com, освободили в связи с ухудшением здоровья. Еще один фигурант дела Вячеслав Горбачев, возглавлявший секретариат Хорошавина, получил условный срок осенью 2019 года.

Взятки, как считает следствие, чиновники просили не только из корыстных побуждений, но и для обеспечения "финансирования политических технологий" - то есть для победы лояльных кандидатов и представителей ''Единой России'', к которой принадлежал и Хорошавин, писал "Коммерсант".

Дела Хорошавина

Губернатора Сахалина задержали в начале марта 2015 года. В конце марта президент России подписал указ о его досрочной отставке в связи с утратой доверия.

9 февраля 2018 года тот же Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по первому делу Хорошавина. Он признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как и сейчас, бывший губернатор тогда был оштрафован на 500 млн рублей, а также лишен государственных наград.

По версии следствия, бывший губернатор и его подчиненные получили взятки от предпринимателей на общую сумму в 522 млн рублей.

Хорошавина обвиняли в том, что с 2009 года он вместе с сообщниками получил крупные суммы от восьми бизнесменов из разных сфер - от рыболовства и сельского хозяйства до транспортного обеспечения и строительства. Больше всех, по версии следствия, Хорошавину заплатил предприниматель Николай Кран, компания которого строила четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Хорошавин не признал вину.

Автор фото, Sledstvenniy komitet/TASS Подпись к фото, Часы, которые, по версии следствия, нашли у Хорошавина при обыске

Второе уголовное дело Хорошавина суд начал рассматривать осенью 2020 года.

В феврале бывший губернатор выступил с последним словом и заявил, что "не совершал этих преступлений": "Никакой ОПГ [организованной преступной группы] не было, никаких взяток не было, прошу оправдать".

Во время оглашения заключительной части приговора в четверг Хорошавин читал книгу и не прерывался, пишет Sakh.com. Бывший губернатор заканчивает читать "Белые одежды" Владимира Дудинцева, уточняет издание.

С 1996 года в России уголовные дела были возбуждены в отношении 34 глав регионов, включая 19 действующих губернаторов, подсчитал ТАСС в марте прошлого года, когда был задержан очередной губернатор - глава Пензенской области Иван Белозерцев. Его также обвинили во взятках, как и других арестованных губернаторов.

В частности, в феврале 2021 года 13 лет колонии дали бывшему руководителю Марий Эл Леониду Маркелову, в октябре 2020 года 10 лет получил бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, а в июле 2019 года к 11 годам колонии приговорили бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера.

9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств и организации покушения на убийство был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его арест вызвал протесты в регионе.

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