Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву "следить за языком". Из-за чего конфликт?

час назад

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Автор фото, TASS

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступил в перепалку с телеведущим Владимиром Соловьевым, о срыве подготовки покушения на которого на этой неделе заявила ФСБ. Отвечая Куйвашеву, Соловьев усилил градус дискуссии, перешел на "ты" и сниженную лексику. Поводом для ссоры стали рассуждения телеведущего о войне в Украине и ее противниках.

Накануне телепропагандист во время эфира на своем канале "Соловьев Live", в котором участвовал полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты" (он имел в виду людей с либеральными взглядами).

Соловьев выступал в поддержку войны в Украине. "С одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, многие в округе их поддерживают, - сказал он полпреду. - С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей". "Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прямо чистить и чистить", - сказал Соловьев.

Губернатор Свердловской области не остался в долгу. "Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний - я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось", - сказал Куйвашев в обращении, опубликованном во "ВКонтакте".

"Я думаю, надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале - напомню, это опорный край державы, - очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком", - добавил губернатор.

Соловьев не первый раз обижает Екатеринбург. В 2019 году он назвал жителей города "наследниками бесов" из-за протестов против планов строительства в парке храма святой Екатерины. Кто-то из местных жителей после этого установил на въезде в город указатель "Город бесов". Куйвашев тогда призвал не поддаваться на провокации и поставить другую табличку с надписью "Город храбрых".

Екатеринбуржцы будут "очень ждать" Соловьева на его лекции "для того, чтобы высказать свою позицию", предупредил Соловьева губернатор Куйвашев. И спровоцировал телепропагандиста на новую порцию брани.

"А, это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить, - перешел он на блатную лексику в очередном эфире, показав видеообращение губернатора. - Это что вот сейчас было - "следить за языком"? То есть это ты стрелку забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских". "Может еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?" - добавил он.

В понедельник, 25 апреля, российский президент Владимир Путин и ФСБ заявили о задержании шести россиян, якобы готовивших покушение на Соловьева и обсуждавшие нападение на других пропагандистов. По версии российской спецслужбы, они действовали в интересах Службы безопасности Украины (СБУ).

Соловьев на протяжении многих лет уничижительно отзывался об Украине и ее властях. Российские опросы показывают высокий уровень поддержки населением вторжения в Украину. Многие противники войны вынуждены были покинуть Россию из соображений безопасности. На десятки людей, осуждавших войну, заведены уголовные дела о "военных фейках", число административных дел по аналогичной статье давно превысило тысячу.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Естественное самоочищение общества". Путин о "пятой колонне"

В стране после 24 февраля ужесточилась и риторика в адрес инакомыслящих. Путин в середине марта, например, говорил, что российский народ "сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их", после чего произойдет "самоочищение общества".

В Екатеринбурге находится Ельцин-центр. Возможно, именно его имел в виду телеведущий, когда говорил о "центре мерзотной либероты".

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