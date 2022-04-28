"Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" покупает VK. При чем здесь Украина и Путин?

47 минут назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Ранее поступали сообщения о том, что Кремль якобы запретил IT-гиганту продавать эти активы, в "Яндексе" это отрицали.

Обе компании подтвердили соглашение, для совершения сделки стороны должны будут получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, говорится в заявлении VK. Основные условия сделки стороны уже согласовали, но они пока не разглашаются, следует из сообщений обеих компаний.

VK - это бывшая Mail.ru Group, сменившая название в октябре прошлого года. В декабре компания USM миллиардера Алишера Усманова объявила о выходе из капитала VK. Весь ее пакет акций достался группе "Согаз", ее крупнейшие акционеры - совладелец банка "Россия" и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук.

24 февраля Путин объявил о начале войны против Украины, назвав это "специальной военной операцией". После этого были заблокированы или закрыты российские СМИ, называвшие боевые действия войной, а противники войны критиковали "Яндекс" за ограничение доступа к информации.

Ожидаемое решение

"Яндекс" объявил о возможной продаже сервисов в середине марта после начала российского вторжения в Украину.

Компания изучает "различные стратегические варианты", в том числе и продажу "Новостей" и "Дзена", это может быть осуществлено для того, чтобы сосредоточиться на других перспективных направлениях бизнеса - поиске, райдтехе, e-commerce и других, говорилось в заявлении.

Издание Moscow Times со ссылкой на источники в "Яндексе" утверждало, что Кремль якобы запретил российскому IT-гиганту продавать эти активы. СМИ при этом называли компанию VK потенциальным покупателем информационных ресурсов "Яндекса".

"Яндекс" не получал никаких запретов со стороны властей, которые могли бы помешать продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", заявляли в пресс-службе компании 19 апреля.

Критика в адрес "Яндекса"

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Противники войны России против Украины критиковали поисковик "Яндекса" за то, что он не выдает ссылки на публикации, противоречащие российской официальной линии.

18 апреля "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации "Медузы", "Медиазоны", "Настоящего времени" (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же "Яндекс" удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

"Яндекс" объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте "Яндекса", то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, цитировал позицию компании Интерфакс.

"В текущих условиях невозможно продолжать"

Агрегатор "Яндекс.Новости" был запущен в 2000 году. Это агрегатор новостных материалов, который обрабатывает их в режиме реального времени и группирует их в сюжеты. "Яндекс.Дзен" был запущен в 2017 году. Это сервис персональных рекомендаций и издательская платформа.

"Если "Яндекс" хочет продолжать быть технологической большой компанией, ему придется на чем-то сфокусироваться, на чем-то, что ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано", - цитировал РБК заявление главы "Яндекс.Дзена" Антона Фролова, сделанное на встрече с сотрудниками сервиса (изданию удалось ознакомиться с содержанием встречи).

"В текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и с внешней", - объяснял Фролов.

Как рассказывали источники РБК, претендентов на проекты было несколько, но наиболее вероятным считался холдинг VK.

Два дня назад в "Яндексе" заявили об отсутствии планов по разделению компании на российскую и международную. Так компания прокомментировала публикацию "Медузы" о том, что выходцы из "Яндекса" создадут новый бренд. Источники издания утверждали, что штаб-квартира новой структуры будет находиться либо в Ереване, либо в Тель-Авиве. В Ереван после начала вторжения в Украину переехали многие IT-специалисты из России.

Головная компания "Яндекса", Yandex N.V., зарегистрирована в Нидерландах. "Яндекс" создал и владеет значительной частью российской IT-инфраструктуры: одноименным поисковиком и различными сервисами - доставкой продуктов, такси, каршерингом, маркетплейсом "Яндекс.Маркет". В компании работает около 18 тысяч человек.

С начала войны "Яндекс" столкнулся с проблемами, хотя сама компания пока не попала под санкции западных стран. Под санкциями оказался топ-менеджер "Яндекса" Тигран Худавердян, который меньше суток возглавлял российский офис "Яндекса". Санкции против него связывали с "Яндекс.Новостями" и звучавшими в адрес сервиса обвинениями в цензуре.

Что касается VK, то сразу после выхода компании Усманова из ее капитала и прихода "Согаза" Ковальчука сменился гендиректор компании. Этот пост покинул Борис Добродеев, возглавлявший Mail.ru Group с 2016 года. Он сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Руководителем VK стал вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко - сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

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