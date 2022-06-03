Чичваркин, Кашин и Пивоваров пополнили российский реестр "иноагентов"

39 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Евгений Чичваркин (на снимке справа) на акции в поддержку Алексея Навального у российского посольства в Лондоне в апреле прошлого года

Минюст России обновил списки "иноагентов", куда вошли еще семь человек, в том числе бизнесмен Евгений Чичваркин, журналисты Олег Кашин, Алексей Пивоваров и Михаил Соколов.

В список физлиц-"иноагентов" попал сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин с 2008 года живет в Лондоне. Как считает минюст РФ, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

В качестве СМИ-"иноагентов" в реестр внесены журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров, а также историк и многолетний ведущий программ "Радио Свобода" (признано "иноагентом" уже ранее) Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и медсестра-правозащитница Ирина Данилович.

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Кто еще в списках и как их пополняют

В реестре СМИ-"иноагентов" до этого дня было 160 строк (там по-прежнему фигурируют физические лица, которых из реестра исключили).

29 апреля минюст впервые исключил из реестра двух человек - специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. 6 мая министерство лишило звания СМИ-"иноагента" еще четверых, причем опять электоральных экспертов - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Последним СМИ, включенным в реестр, была немецкая вещательная компания Deutsche Welle. Ее внесли в список 28 марта, и с тех пор в него добавляли только физических лиц (в основном журналистов и правозащитников), которых де-юре приравняли к СМИ, а также созданные ими ООО.

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В последний раз реестр пополняли (без учета ООО) 6 мая, в него добавили семь человек, в том числе соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Владимира Милова, а также юридическое лицо правозащитного проекта "Апология". Тогда же в другой реестр - "иноагентов"-физлиц - попал популярный рэпер Моргенштерн.

22 апреля список СМИ-"иноагентов" увеличился на восемь фамилий. В нем, например, оказались публицист Александр Невзоров, бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и журналист Сергей Пархоменко.

В реестре СМИ-"иноагентов", который российский минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020 года было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре 2020 года в него были впервые включены пять человек, а затем он начал стремительно пополняться.

За 2021 год в реестр СМИ-"иноагентов" добавили 94 строки, а с начала 2022-го - уже более 40.

Другие реестры

5 апреля власти впервые пополнили новый реестр - "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". Тогда в него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине. Затем в реестр внесли политика Владимира Кара-Мурзу и соратника Навального Леонида Волкова.

20 мая в реестр физлиц-"иноагентов" добавили чемпиона мира по щахматам Гарри Каспарова и бывшего совладельца компании ЮКОС Михаила Ходорковского.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.