Байден предложил закон о конфискации собственности российских олигархов с продажей в пользу Украины

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Яхта российского олигарха Алексея Мордашова была арестована в Италии на прошлой неделе

Администрация Байдена вносит в Конгресс законопроект, наделяющий правительство полномочиями для конфискации выявленной и арестованной собственности российских клептократов. Конфискованные активы будут продаваться, а вырученные средства перечисляться Украине.

Законопроект был представлен Белым домом в четверг утром по вашингтонскому времени и в короткий срок поступит на рассмотрение в Конгресс.

Законодатели в обеих палатах Конгресса высказывались в поддержку подобных мер. Буквально накануне подобное предложение было одобрено подавляющим большинством членов Палаты представителей от обеих партий, однако Белый дом представил более расширенный план.

Вместе с тем, защитники гражданских свобод указывают, что положения этих законопроектов уязвимы для судебных исков, поскольку могут противоречить американской конституции. Пока неясно, как администрация намерена разрешить эту проблему.

Известно, что новый законопроект предполагает координацию действий между Госдепартаментом и министерствами финансов, торговли и юстиции.

"В рамках пакета будут обозначены новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и дальнейшего усиления соответствующих правоохранительных инструментов", — говорится в заявлении Белого дома.

Также в антикоррупционный закон RICO, один из главных инструментов для борьбы с организованной преступностью, будет внесет дополнительный состав преступления, заключающийся в обходе санкций.

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Как сказано в заявлении Белого дома, федеральное казначейство уже арестовало суда и самолеты, связанные с российскими олигархами, общей стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило средства на банковских вкладах, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

В законопроекте, одобренном накануне Палатой представителей, допускалось (однако не предписывалось), что в случае полной конфискации этих активов и продажи конфискованного имущества вырученные средства будут перечисляться Украине на определенные цели: закупка вооружений для украинской армии, восстановление разрушений после войны, гуманитарная помощь беженцам. Также допускалось направлять эти средства на "гуманитарную помощь и помощь в развитии для российского народа".

Одновременно Белый дом попросил Конгресс одобрить еще 33 млрд долларов расходов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Это более чем в два раза больше, чем 13,6 млрд, что Конгресс выделил на эти цели в марте.