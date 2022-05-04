Британия ввела новые санкции против России в сфере услуг и СМИ. Ряд известных россиян тоже в списке

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Услуги лондонских консультантов, аудиторов и пиарщиков напрямую будут недоступны

Великобритания ввела в отношении России новые санкции, которые, по словам главы Форин-офиса Лиз Трасс, окажут сильное давление на российскую экономику. Всего в новом пакете 63 запрета.

Основные из них касаются сферы услуг в таких областях, как управленческий консалтинг, бухгалтерское дело и PR-бизнес.

По сути, наложен запрет на экспорт большого перечня услуг в Россию, что лишает российский бизнес возможности вести дела с британскими компаниями.

В заявлении правительства говорится, что на долю Британии приходится 10% российского импорта в этих секторах.

В общей сложности с начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении 1600+ физических и юридических лиц из России.

Несколькими часами ранее свой шестой пакет санкций в отношении России представил Евросоюз.

"Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", - заявила Лиз Трасс.

По ее словам, любой бизнес с Россией помогает финансировать военную машину Путина, которую он использует в Украине.

"Экспорт наших профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, и именно поэтому мы исключаем Россию [из списка клиентов], - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. - Ограничивая доступ России к нашим консультантам по управлению, бухгалтерам и пиарщикам мирового класса, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы заставить его изменить курс".

"Остановить распространение лжи"

Автор фото, Getty Images

Также расширены санкции в отношении ряда правительственных пропагандистских СМИ России, в частности, ВГТРК.

В настоящее время на территории Великобритании уже действует закон, требующий от социальных сетей и интернет-сервисов блокировать контент таких СМИ как Russia Today и ее дочерней организации Sputnik - полностью контролируемых российским государством.

"Слишком долго RT и Sputnik выдавали опасную чепуху, прикрываясь серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина в Украину, - заявил британский министр технологий и цифрового развития Крис Филип. - Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перекрыли их веб-сайты, учетные записи в социальных сетях и приложения, чтобы еще больше остановить распространение их лжи".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, главная задача Запада - лишить Кремль возможности финансировать свою военную машину

Под новые британские ограничения попли не только компании, но и отдельные сотрудники государственных телеканалов. Так выглядит санкционный список, опубликованный в среду.

Компании и СМИ:

ВГТРК;

SouthFront- англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;

InfoRos (Инфорос) - информационное агентство, освещающее события в Украине;

SCF (StrategicCultureFoundation) - зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

КАМАЗ - производитель грузовых автомобилей.

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