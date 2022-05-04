Британия ввела новые санкции против России в сфере услуг и СМИ. Ряд известных россиян тоже в списке
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Великобритания ввела в отношении России новые санкции, которые, по словам главы Форин-офиса Лиз Трасс, окажут сильное давление на российскую экономику. Всего в новом пакете 63 запрета.
Основные из них касаются сферы услуг в таких областях, как управленческий консалтинг, бухгалтерское дело и PR-бизнес.
По сути, наложен запрет на экспорт большого перечня услуг в Россию, что лишает российский бизнес возможности вести дела с британскими компаниями.
В заявлении правительства говорится, что на долю Британии приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В общей сложности с начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении 1600+ физических и юридических лиц из России.
Несколькими часами ранее свой шестой пакет санкций в отношении России представил Евросоюз.
"Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", - заявила Лиз Трасс.
По ее словам, любой бизнес с Россией помогает финансировать военную машину Путина, которую он использует в Украине.
"Экспорт наших профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, и именно поэтому мы исключаем Россию [из списка клиентов], - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. - Ограничивая доступ России к нашим консультантам по управлению, бухгалтерам и пиарщикам мирового класса, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы заставить его изменить курс".
"Остановить распространение лжи"
Также расширены санкции в отношении ряда правительственных пропагандистских СМИ России, в частности, ВГТРК.
В настоящее время на территории Великобритании уже действует закон, требующий от социальных сетей и интернет-сервисов блокировать контент таких СМИ как Russia Today и ее дочерней организации Sputnik - полностью контролируемых российским государством.
"Слишком долго RT и Sputnik выдавали опасную чепуху, прикрываясь серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина в Украину, - заявил британский министр технологий и цифрового развития Крис Филип. - Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перекрыли их веб-сайты, учетные записи в социальных сетях и приложения, чтобы еще больше остановить распространение их лжи".
Под новые британские ограничения попли не только компании, но и отдельные сотрудники государственных телеканалов. Так выглядит санкционный список, опубликованный в среду.
Компании и СМИ:
- ВГТРК;
- SouthFront- англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;
- InfoRos (Инфорос) - информационное агентство, освещающее события в Украине;
- SCF (StrategicCultureFoundation) - зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
- КАМАЗ - производитель грузовых автомобилей.
Физические лица:
- Михаил Леонтьев, ведущий программы "Однако" на "Первом канале", вице-президент "Роснефти";
- Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК;
- Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
- Александр Коц, военный корреспондент "Комсомольской правды";
- Брайан Макдоналд, по данным британского МИД, глава англоязычной редакции RT;
- Максим Орешкин, глава совета директоров "Первого канала", помощник президента по экономическим вопросам;
- Николай Панков, замминистра обороны;
- Дмитрий Гусев, председатель правления "Совкомбанка";
- Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка "Открытие";
- Александр Школьник, директор Центрального музея Великой отечественной войны.