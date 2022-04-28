Пожары в России 2021 года вызвали рекордное сокращение лесного покрова на севере планеты

час назад

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Автор фото, Getty Images

Потери лесного покрова в северных регионах мира в 2021 году стали самыми высокими за всю историю наблюдений: по сравнению с 2020 годом они выросли на 30%, сообщают эксперты Global Forest Watch - приложения для мониторинга лесного покрова планеты в реальном времени. Главной причиной такого скачка они называют резкий рост числа лесных пожаров в России.

По данным анализа Global Forest Watch, лесов на севере планеты становится все меньше, но самыми быстрыми темпами число деревьев сокращается на юге, в тропических регионах мира: на них приходится более 96% мирового объема вырубки лесного покрова.

Как отмечают эксперты, в прошлом году здесь каждую минуту исчезал лесной покров, по площади сравнимый с десятью футбольными полями. Первенство здесь с большим отрывом занимает Бразилия, где вырубка лесов для сельскохозяйственных нужд идет полным ходом, а на втором месте - Демократическая Республика Конго. Эти две страны лидируют в вырубке девственного тропического леса на протяжении многих лет.

Новые данные фиксируют лишь потери лесов в 2021 году и не дают полную картину состояния лесного покрова планеты, поскольку не учитывают новые насаждения.

Тревожный сигнал из России

Однако наиболее тревожный фактор в новых данных - это потери таежных лесов в северных частях России, Канады и Аляски.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лесные пожары в России стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений с 2001 года

Хотя вырубка лесов и пожары в этих регионах редко приводят к необратимому обезлесению, количество деревьев, уничтоженных в 2021 году, выросло на 30% по сравнению с 2020 годом - это самый высокий уровень за время наблюдений.

Главной причиной потери деревьев в этих районах считается изменение климата, поскольку более жаркие и засушливые условия приводят к большему количеству лесных пожаров и большему ущербу от насекомых.

В России сезон пожаров 2021 года стал худшим с начала наблюдений в 2001 году, потери леса составили более 6,5 млн гектаров.

"Это вызывает очень большую тревогу, - говорит Род Тейлор из Института мировых ресурсов, принимавший участие в новом анализе Global Forest Watch. - Глобальное потепление, как правило, происходит быстрее по мере приближения к полюсам, так что, похоже экосистема не справляется с изменением климата. Поэтому мы и наблюдаем более частые, обширные и интенсивные пожары по сравнению с нормальными условиями".

Потеря лесов в тропических районах также осталась на очень высоком уровне - по объему выделяемого углерода уничтожение этих насаждений соответствует годовым выбросам от сжигания ископаемого топлива во всей Индии.

Потери в Бразилии

На Бразилию приходится более 40% общемировых потерь девственного леса. При этом общее обезлесение, не связанное с пожарами, увеличилось здесь на 9% - исследователи отмечают, что обычно это связано с расширением сельского хозяйства.

Автор фото, EVARISTO SA Подпись к фото, Чиновники осматривают место незаконной вырубки деревьев в Бразилии

Исследователи опасаются, что бразильские тропические леса вот-вот достигнут точки, когда они будут выбрасывать больше углерода, чем накапливать. А из-за этого будет намного сложнее добиться замедления темпов роста глобальных температур в этом столетии.

Растет также беспокойство по поводу потери деревьев в Боливии, где более двух третей вырубки деревьев связано с сельским хозяйством, в частности, с разведением крупного рогатого скота.

Правда, есть и хорошие новости: Индонезия сокращает потери лесного покрова пятый год подряд. Это связано с несколькими причинами.

Индонезийское правительство ввело мораторий на вырубку лесов и осушение торфяников для производства пальмового масла. Оно также включило в национальный план по борьбе с изменением климата обязательство сократить выбросы из лесов, чтобы к 2030 году деревья поглощали больше углерода, чем его производят.

Вырубка лесов под площади для производства пальмового масла достигла в Индонезии самого низкого уровня за 20 лет. Правительство в очередной раз ужесточило правила, по которым целлюлозно-бумажная промышленность получает разрешения на использование новых земель.

Проблема пальмового масла

Однако существуют опасения, что в ближайшие годы ситуация в Индонезии может измениться к худшему.

"Цена на пальмовое масло в настоящее время находится на самом высоком уровне за 40 лет, и это может увеличить аппетиты промышленников и привести к расширению площадей плантаций, - говорит Хидая Хамза из индонезийского отделения Института мировых ресурсов. - И временный запрет на новые плантации масличных пальм в прошлом году не продлевался".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Усилия правительства Индонезии привели к заметному сокращению вырубки лесов под плантации для производства пальмового масла

Хотя данные из Индонезии (а так же из Малайзии) внушают оптимизм, общая картина остается тревожной.

На конференции COP26 в Глазго прошлой осенью более 140 стран обязались остановить и повернуть вспять процесс утраты лесов к 2030 году.

Во многих странах это потребует решительных и быстрых действий - которых пока не наблюдается.

Одна из главных проблем состоит в том, что, несмотря на все усилия многих правительств по сохранению лесов, быстро меняющийся климат может свести на нет результаты их работы.

"Лесные пожары часто связаны с более жаркими и сложными условиями, которые приносит изменение климата. Это усугубляет последствия самой вырубки лесов", - говорит Фрэнсис Сеймур из Института мировых ресурсов. - И эти потери все ближе подводят нас к моменту, когда изменения станут необратимыми, например, массовому превращению тропических лесов Амазонки в саванны [на которых преобладает травянистый покров - ред.]. Это приведет к выбросу в атмосферу достаточного количества углерода, чтобы свести на нет все цели Парижского соглашения".

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