Принц Чарльз и Камилла посетили Всемирную службу Би-би-си в ее 90-летний юбилей

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская со старшей ведущей Афганской службы Би-би-си Саной Сафи

В день 90-летия Всемирной службы Би-би-си принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили штаб-квартиру корпорации в Лондоне.

Принц Уэльский отметил работу журналистов, которые беспристрастно рассказывают обществу о происходящем в в зонах конфликтов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, прибывают в New Broadcasting House - штаб-квартиру Би-би-си в центре Лондона.

В New Broadcasting House Чарльз и Камилла встретились с журналистами, которые освещали последние новости в Афганистане, Украине и России.

Автор фото, Getty Images

Им рассказали о том, как корреспонденты корпорации продолжают работать по всему миру, несмотря на трудности и конфликты.

Автор фото, JEFF OVERS/BBC Подпись к фото, Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская со старшей ведущей Афганской службы Би-би-си Саной Сафи

Принц Чарльз сказал телеведущим Лиз Дюсет и Клайву Мири: "Вы великолепны, но у вас наверняка трудная работа".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Герцог и герцогиня разговаривают с ведущим Клайвом Мири и главным международным корреспондентом Лиз Дюсет

"Я знаю, как много приходится переживать многим из вас, кому приходится работать в тяжелейших условиях, - сказа принц. - Но это необходимо, чтобы люди действительно имели доступ к беспристрастной правде, особенно в условиях конфликта. Поэтому я восхищаюсь всем, что вы делаете, и вашими коллегами на местах".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская беседуют с журналистами Всемирной службы Би-би-си

В последние годы Всемирная служба Би-би-си значительно разрослась. Это самое большое расширение ее вещания с 1940-х годов. Теперь она работает на многих языках - от пиджина до корейского. У корпорации появились новые офисы - от Каира до Сеула и от Белграда до Бангкока. Крупнейшие офисы Би-би-си за пределами Великобритании находятся в Дели и Найроби.

Автор фото, JEFF OVERS/BBC Подпись к фото, Принц Чарльз с журналистами Украинской службы Би-би-си

Всемирная служба Би-би-си выпускает новостной контент на английском и 41 другом языке на радио, телевидении и в цифровом формате. Ее еженедельная аудитория - около 364 миллионов человек по всему миру.

Автор фото, JEFF OVERS/BBC