Принц Чарльз и Камилла посетили Всемирную службу Би-би-си в ее 90-летний юбилей
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В день 90-летия Всемирной службы Би-би-си принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили штаб-квартиру корпорации в Лондоне.
Принц Уэльский отметил работу журналистов, которые беспристрастно рассказывают обществу о происходящем в в зонах конфликтов.
В New Broadcasting House Чарльз и Камилла встретились с журналистами, которые освещали последние новости в Афганистане, Украине и России.
Им рассказали о том, как корреспонденты корпорации продолжают работать по всему миру, несмотря на трудности и конфликты.
Принц Чарльз сказал телеведущим Лиз Дюсет и Клайву Мири: "Вы великолепны, но у вас наверняка трудная работа".
"Я знаю, как много приходится переживать многим из вас, кому приходится работать в тяжелейших условиях, - сказа принц. - Но это необходимо, чтобы люди действительно имели доступ к беспристрастной правде, особенно в условиях конфликта. Поэтому я восхищаюсь всем, что вы делаете, и вашими коллегами на местах".
В последние годы Всемирная служба Би-би-си значительно разрослась. Это самое большое расширение ее вещания с 1940-х годов. Теперь она работает на многих языках - от пиджина до корейского. У корпорации появились новые офисы - от Каира до Сеула и от Белграда до Бангкока. Крупнейшие офисы Би-би-си за пределами Великобритании находятся в Дели и Найроби.
Всемирная служба Би-би-си выпускает новостной контент на английском и 41 другом языке на радио, телевидении и в цифровом формате. Ее еженедельная аудитория - около 364 миллионов человек по всему миру.
"Было приятно принимать Их Королевские Высочества на Би-би-си, чтобы отметить 90-летие Всемирной службы и встретиться с командами из наших языковых служб", - говорит руководитель Всемирной службы Би-би-си Лилиан Лэндор.