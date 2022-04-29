Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США

10 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские Виргинские острова - заморская территория Великобритании, состоящая из более чем 40 островов, расположенных в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико.

Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по подозрению в контрабанде наркотиков и отмывании денег в США. Британские Виргинские острова - один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов.

Эндрю Фахи, избранного главу правительства британской заморской территории, задержали в Майами сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками США.

Агенты, выдававшие себя за торговцев кокаином из мексиканского наркокартеля, предложили Фахи 700 тысяч долларов за разрешение использовать порты Британских Виргинских островов для контрабанды наркотиков.

Вместе с Фахи арестовали также и директора управления портов Виргинских островов Олеанвину Мейнард вместе с сыном Кадимом.

Агенты Управления по борьбе с наркотиками представились торговцами кокаином из мексиканского картеля Синалоа - считается, что это крупнейший поставщик наркотиков на рынок США. Картелем ранее управлял наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман, ныне отбывающий срок в американской тюрьме.

Власти США обвиняют арестованных в заговоре с целью доставки в США более 5 кг кокаина и в отмывании денег.

Управление по борьбе с наркотиками начало расследование в октябре на основании сведений, представленных осведомителем.

На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через Британские Виргинские острова тысячи килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Наркотики предполагалось отправлять в Пуэрто-Рико, а затем в Майами и Нью-Йорк.

Автор фото, Government of the Virgin Islands Подпись к фото, В январе 2021 года британские власти начали собственное расследование коррупции на островах и обещают вскоре обнародовать результаты

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Фахи и информатор Управления также обсуждали организацию заранее организованных арестов и изъятие специально заготовленных некачественных наркотиков, чтобы создать впечатление, что на Британских Виргинских островах идет активная борьба с наркоторговлей.

Во время одной из встреч Фахи рассказал информатору, что правительство Великобритании годами пыталось отстранить его от должности, говорится в документах.

Британские Виргинские острова - это заморская территория Великобритании, состоящая из более чем 40 островов, расположенных в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико.

Офшоры на Виргинских островах упоминались во всех последних утечках финансовых документов, которые пролили свет на тайные финансовые схемы в том числе и российских чиновников, знаменитостей и бизнесменов. Большинство этих схем законны, но борцы с коррупцией считают офшорную секретность главной причиной масштабного перетока коррупционных и криминальных доходов в западную финансовую систему.

В январе 2021 года Великобритания начала собственное расследование коррупции на островах.

По форме правления Британские Виргинские острова - парламентская демократия, где премьер-министр выбирается по итогам голосования, а губернатор назначается правительством Великобритании.

В своем заявлении губернатор Британских Виргинских островов Джон Рэнкин подтвердил, что арест не связан с текущим расследованием Великобритании.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борцы с коррупцией неоднократно критиковали и местные власти, и саму Британию в том, что те закрывали глаза на отсутствие прозрачности и подотчетности офшоров. Они требуют разогнать налоговый рай, чтобы грязные деньги не влияли на западную политику

Он отказался от дальнейших комментариев, но добавил: "Чтобы избежать ненужных спекуляций, я намерен срочно опубликовать отчет о расследовании, чтобы жители Британских Виргинских островов могли ознакомиться с его содержанием и рекомендациями".

По словам Рэнкина, заместитель премьер-министра Британских Виргинских островов Наталио Уитли временно будет исполнять обязанности главы правительства.

Офис Эндрю Фахи и официальные лица Управления портов Британских Виргинских островов пока не ответили на запросы о комментариях.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сказала, что "потрясена" столь серьезными обвинениями.

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