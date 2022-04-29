В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта. Что это означает и зачем нужно властям?

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

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Автор фото, Getty Images

Палата представителей белорусского парламента приняла в двух чтениях законопроект о введении смертной казни за покушение на совершение террористических актов.

По мнению депутатов, законопроект позволит "сдерживать деструктивные элементы" и продемонстрирует "решительную борьбу государства с террористической деятельностью".

Юристы считают, что нововведение поможет подводить большее количество политических дел под статью, которая предусматривает смертную казнь - белорусские власти трактуют понятие "терроризм" максимально широко.

Законопроект предлагает внесение изменений в в ч. 1 статьи 59 ("Смертная казнь") и ч. 2 статьи 67 ("Назначение наказания за неоконченное преступление") Уголовного кодекса Беларуси.

В нынешней версии закона исключительная мера наказания предусматривается за нарушение части 3 статьи 289 ("Акт терроризма"). Речь идет о совершении террористических действий (включая взрыв, поджог и затопления) группой лиц "с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов … или биологических веществ или сопряженные с убийством человека".

Минимальный срок по данной статье - от восьми до 15 лет колонии. Смертная казнь в Беларуси не может быть назначена женщинам, людям, не достигшим совершеннолетия и мужчинам старше 65 лет.

Автор фото, Thierry Monasse Подпись к фото, В Беларуси Светлану Тихановскую среди прочего обвиняют в терроризме

Власти начали применять статью о терроризме в отношении противников режима Лукашенко после президентских выборов 2020 года.

В марте прошлого года Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело по статье о подготовке акта терроризма против лидера демократических сил Светланы Тихановской и сообщества покинувших страну бывших силовиков Bypol.

В списке причастных к террористической деятельности КГБ фигурирует блогер Антон Мотолько, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко и другие представители демократических сил.

Одними из последних по статье "Акт терроризма" были задержаны так называемые "рельсовые партизаны", которых подозревают в диверсиях на железной дороге (речь идет о срыве работы поездов на территории Беларуси после начала войны в Украине - эта инициатива была поддержана белорусской оппозицией).

20 января этого года по этой же статье к 11 годам колонии приговорили жителя Новополоцка Руслана Слуцкого, которого обвиняли в разбрасывании ежей (металлических гвоздей) по маршруту движения провластного автопробега.

Расстрел за теракт в минском метро

Беларусь - единственная страна в Европе, где продолжает применяться смертная казнь. Большинство высказалось за ее сохранение на референдуме 1996 года. С тех пор правозащитные организации призывали к отмене этой меры, однако референдум по этому вопросу больше ни разу не проводился.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Теракт в минском метро: почему спустя 10 лет не все верят итогам расследования?

Одним из наиболее резонансных случаев применения смертной казни стало дело о взрыве в минском метро 11 апреля 2011 года.

Подозреваемых в исполнении теракта - 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева - нашли через сутки после взрыва. Через полгода Верховный суд признал Коновалова и Ковалева виновными и и приговорил к расстрелу. Организаторы взрыва и мотивы установлены так и не были.

Автор фото, Attila Husejnow/SOPA Images

"Законопроект для запугивания граждан"

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Белорусский юрист Михаил Кирилюк считает, что этот законопроект не имеет отношения к юриспруденции: его смысл - запугивание граждан.

"У нас в списке КГБ причастных к терроризме состоят одни политические: Латушко, Тихановская, Мотолько, - говорит Би-би-си Кирилюк, покинувший страну на фоне протестов. - Мы видим, что статья "терроризм" используется не для преследования реальных террористов, а скорее для преследования политических противников режима".

"Это продиктовано стремлением показать людям, что при большом желании можно даже попытку теракта инсценировать и применить к вам смертную казнь, - продолжает Кирилюк. - Таким образом, законы принимают не для регуляции общества, а для юридического оформление насильственного удержания власти".

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко называет законопроект новым шагом в "совершенствовании репрессивного законодательства".

"Смертная казнь уже возможна не только в случае оконченного преступления из списка, но и за покушение, то есть когда были совершены умышленные действие или бездействие лица, но при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам", - говорит Сапелко.